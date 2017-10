NASTAVLJA SE KAOS U OBITELJI CURI: Nakon ubojstva na Malom Lošinju, dvije grane obitelji opet u razbijačkom pohodu

Nakon što su se ljetos na Malom Lošinju sukobila dva brata, kada je jedan zbog svađe restorana ubio drugoga, u obitelji Curi nastavljaju se razmirice. Sada je u istom lokalu došlo do razbijanja i sukoba s policijom.

Podsjetimo, braća Simon i Gjergj Curi na istoj su lokaciji imali zajednički restoran, no zbog svađa su od jednog napravili dva objekta. No, ni taj potez nije uspio smiriti nesuglasice. Simon Curi je u brata Gjergja ispalio više hitaca iz pištolja, nakon čega je Gjergj preminuo na putu do bolnice.

Sin ubijenog, Fabijan Curi, nakon toga je rekao kako je Simonova strana obitelji provocirala još od početka ljeta te dodao kako je očito da su sve dugo planirali.



Rekao je i da su on i otac već ranije policiji prijavljivali prijetnje smrću, no nitko nije reagirao zbgo toga što u policijskoj postaji radi zet ubojice koji je bio na njegovoj strani.

Razbijanje u lokalu i sukob s policijom

Novi list sada piše o novom incidentu u toj obitelji. Inventar lokala čiji je vlasnik Simon Curi, oštećen je prilikom razbijačkog ispada nakon kojeg je došlo i do sukoba s policijom. Policajci su pritom ozlijeđeni, a uhićena su četiri muškarca iz te obitelji. Lazaru Curiju, bratu ubijenog Gjergja i Simona, njegovom sinu Bernardu i sinu ubijenog, Fabijanu, određen je istražni zatvor, te tri mjere opreza za Gjona Curija. On se mora redovito javljati policiji, a ne smije se približavati ni kafiću ni suvlasniku kafića.

Sve se dogodilo u kafiću Piccolo Paradiso u Malom Lošinju u utorak 20 minuta prije ponoći. Oštećeni su stolovi, stolice i tenda kafića Simona Curija, a šteta se procjenjuje na oko 20 tisuća kuna. Curiji nisu odustali od razbijanja iako su u lokalu bila dvojica policajaca. Došlo je i do naguravanja s njima pa su policajci lakše ozlijeđeni. Bernard Curi ih je, osim fizičkog napada, uz to i vrijeđao i prijetio im. U tužiteljstvu su sva četiri muškarca porekli kaznena djela za koja ih se tereti.

Optužbe da policija radi za jednu stranu obitelji

Sinovi ubijenog Gjergja Curija i pritvorenog Lazara Curija nezadovoljni su policijskim djelovanjem. Tvrdi da se policija priklonila jednoj grani obitelji, a kažu i da su policajci koristili pretjeranu silu te da je cijeli sukob izbio zbog toga.

Leonard Curi je za Novi list rekao da je sve počelo kad je policija primjenila prekomjernu silu nad njegovim bratom Bernardom.

‘Ja, Nikola i Fabijan smo ih razdvajali da situacija ne kulminira, došao je i moj tata i stric Gjon. Došlo je do naguravanja, počele su padati stolice, a policija je krenula udarati, upotrijebili su i peper sprej. U nastaloj gužvi razbijen je izlog’, ispričao je i dodao da policija primjenjuje dvostruke kriterije prema ograncima te obitelji i ističe da zet osumnjičenog za ubojstvo radi u policiji, piše Novi list.