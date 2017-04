‘NAPRAVIO SAM PRAVU STVAR! POLA ŠIBENIKA ĆE MI BITI ZAHVALNO!’ Ovako su izgledali pregovori specijalaca i trostrukog ubojice

Više od tri sata trajali su pregovori između Borisa Lukete i pregovarača specijalne policije. Luketa je ipak okrenuo pištolj prema sebi i pucao si u usta.

‘Trebao sam ubiti i onoga muslića! I one Bajićeve sinove. Sve je to ološ i žao mi je što i njih nisam ubio. Sve je to mafija. Povezani su s mafijom u Zagrebu. Oni bi i mene ubili u zatvoru. Zato ne želim ići ni dana u zatvor. Napravio sam pravu stvar! Pola Šibenika bit će mi zahvalno!’, riječi su to Borisa Lukete koji se i dalje nalazi u kritičnom stanju nakon što si je u noći sa srijede na četvrtak pucao u glavu.

Pregovarači specijalne policije satima su prije toga s njime pregovarali da spusti oružje i preda se nakon što je u Brodarici ubio tri osobe – bračni par Milku i Hakija Keranovića te Ivana Bajića.

PRIJE NEGO JE STAVIO PIŠTOLJ U USTA I POVUKAO OKIDAČ, POLICAJCIMA JE REKAO: ‘Ili ću se ja ubiti, ili ćete vi ubiti mene! Trećeg izbora nema…’



Tijekom trosatnih pregovora Luketa je nekoliko puta tražio pivo. Jutarnji javlja kako su pregovori tekli.

– Hoću pivo! – Ne možemo ti sad dati pivo. Odloži oružje, predaj se! Onda ćemo ti dati pivo! – Ne, ja neću u zatvor niti jedan dan. Znam da će me osuditi na dugotrajni zatvor i da bi me u zatvoru ubili. – I zatvor je za ljude. Imat ćeš i ti priliku ispričati svoju priču i nigdje ne piše da ćeš biti osuđen na dugotrajni zatvor. Sve će se utvrđivati u sudskom postupku.

Luketa je cijelo vrijeme govorio o samoubojstvu, a on je odbijao pozive na predaju. Pitao je za svoju majku i rekao kako ne želi da ga ona vidi. Rekao je da je svjestan što je napravio i da mu nije žao.

– Bajiću sam triput pucao u glavu! Da nisam ja njega, ubio bi on mene.

Pregovaračima je rekao kako je pucao prema sinu ubijenih supružnika Keranović, ali da je on uspio pobjeći kroz prozor. Potom je ispalio, kako je rekao, pet ili šest hitaca ubio njegove roditelje Hakiju i Milku.

Raspitivao se i o svom autu u kojem je ostavio oružje kojim je ubio svoje žrtve, a u nekoliko navrata je oružjem prijetio i pregovaračima.

– Sad je dosta. Trebalo mi je vremena da skupim hrabrost da se ubijem.

Nakon tih riječi okrenuo je cijev pištolja u usta i povukao okidač. U istom trenutku pogodio ga je policijski elektrošoker nakon čega se srušio. Kad su mu pritrčali specijalci pištolj mu je još bio u ruci.

Luketa se i dalje nalazi u životnoj opasnosti u Kliničkom bolničkom centru Split, izvijestili su u petak iz Policijske uprave šibensko-kninske.