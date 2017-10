‘NAPALJENA BUCKA ISPUNJAVA SVE ŽELJE’: Par iz Rijeke oteo i podvodio djevojku (19), dobili su dvije godine zatvora

Bračni par iz Rijeke je osuđen na dvije godine zatvora zbog kaznenih djela protiv spolne slobode prostitucije i protupravnog oduzimanja slobode, a tereti ih se da su vrbovali djevojku za pružanje seksualnih usluga u Rijeci.

Adriana Butković Domika (29) i njezin suprug Bernard Domika (32) nepravomoćno su osuđeni pred vijećem kojim je predsjedala sutkinja Sandra Juranović. Adriana Domika je tako osuđena na dvije godine i dva mjeseca zatvora, dok je njezin suprug dobio dvije godine, a istovremeno im je ukinut i istražni zatvor gdje su boravili gotovo deset mjeseci, doznaje Novi list.

Zaradili oko 84 000 kuna

Kao olakotne okolnosti sud je naveo njihovu neosuđivanost, a otegotnim intenzitet kriminalne volje jer je bračni par Domika optužen da je u razdoblju od 9. studenog do 11. prosinca prošle godine vrbovao djevojku za pružanje seksualnih usluga i organizirao prostituiranje u jednom stanu u Rijeci.



Par je objavio i oglas u oglasniku u kojem je pisalo: “Carla, 19 godina, grudi 6, sramežljiva i napaljena bucka, ispunjava sve vaše želje i vašu maštu pretvara u stvarnost u svom domu. Diskrecija zajamčena od 0-24”.

U oglasu je stajao i telefonski broj na kojeg bi odgovarala Adriana Butković Domika te tako dogovarala susrete s mušterijama. Cjenik seksualnih usluga bio je u rasponu od 500 kuna za pola sata do 800 kuna za sat vremena.

Problemi za par su počeli gotovo odmah na početku jer im je “Carla”, djevojka koju su vrbovali, rekla kako to više ne želi raditi jer joj se ogadila prva mušterija, no Domike su je krenuli nagovarati, a vrlo brzo su počeli i prijetiti.

Govorili su su joj tako da će je istući, da je prate njihovi prijatelji, da imaju jednog poznanika u policiji pa ukoliko i zucne da će je naći i mučiti te da ako i završi u zatvoru, govorili su joj: “nećeš izaći živa, naći ćemo te i ako odeš u Australiju, pritom prijetivši i da će joj ubiti majku”.

Oboje su bivši ovisnici

Nesretna djevojka je i imala i vrlo strog “raspored rada” koji joj je sastavila Adriana Butković Domika, a koji je izgledao ovako: od ponedjeljka do srijede dolazak u stan najkasnije u 7.30 sati gdje je ostajala do 2 ujutro, četvrtkom, petkom i subotom nije smjela odlaziti kući, a nedjeljom je imala dozvolu oko ponoći otići svojoj kući.

Njezin suprug, stan je držao zaključanim, a zajednički su djevojku zlostavljali fizički i psihički pa su batine, šamaranje, vrijeđanje, ponižavanje, vikanje da je drolja, tjeranje na odijevanje provokativnog rublja koje joj je kupovala prvooptužena, postali žrtvina svakodnevica.

Sve je to trajalo više od mjesec dana, a žrtva je uspjela pobjeći kad je jednom prilikom, Bernard Domika, vidno iznerviran zbog nedolaska jednog klijenta, fizički nasrnuo na nju i zaprijetio joj da će je ubiti.

Par je prostitucijom sebi priskrbio zaradu od oko 84.500 kuna, iznos koji će im biti oduzet, a tijekom istrage policija je pronašla i knjižicu u kojoj su navedeni klijenti, dan i sat te zarađeni novac.

Par poriče krivnju

“Definitivno laž i neistina. Upoznala sam se s oštećenom prije godinu i pol dana preko Facebooka zbog tarota. Malo pomalo smo se sprijateljile pa je u jednom trenutku nosila svoje stvari i preselila se kod nas u stan, ali je nismo držali zatočenu. Dijelili smo i troškove stanovanja, a novac koji je prilikom pretresa pronađen je novac koji je meni stric poslao. U pronađenoj bilježnici bili su troškovi za tarot, kozmetiku, liječnike, za tretmane psihologa, za lijekove. Ja sam, naime, bivša ovisnica i bez lijekova ne mogu. Jesu, znali su se zakačiti ona i Bernard, on je eksplozivan i brzo plane, ali već drugi trenutak kao da se ništa nije dogodilo. Nije bilo više od 35 do 40 klijenata, na telefon smo se u početku obje javljale, a onda samo ona jer sam bila nadrogirana. Iznos koji sam ja od oštećene potraživala za tarot i kozmetiku iznosio je oko tri tisuće kuna i nikada se nije usprotivila pružanju seksualnih usluga, nije se žalila na klijente i voljela je to raditi, rekla bih spojila je ugodno s korisnim”, branila se prvookrivljena Adriana Butković Domika.

Na probleme s ovisnosti, “vadio” se i njezin suprug.

“Bio sam u apstinencijskoj krizi u vrijeme davanja iskaza na tužilaštvu. Mene se nakon dokaza ne može ni za što teretiti, niti jedan svjedok me ne optužuje. Netočno je da bih ja oštećenoj uskratio slobodu kretanja ili joj prijetio u više navrata, štoviše, ona je mogla otići od nas kad god je htjela. Ona je svim klijentima otključavala i puštala ih u stan. Ona se za nas vezala, povjerila nam je svoje obiteljske probleme. U to vrijeme ja sam konzumirao dvije do tri bočice metadona i nisam bio sposoban postupati na način kako me se tereti pa tako ni tog 11. prosinca, za kada me se tereti da sam je gušio, hvatao za vrat, govorio da ću je ubiti”, izjavio je na sudu drugookrivljeni Bernard Domika.