‘NAPALI SU NAS NI KRIVE NI DUŽNE’: Otkrivena pozadina bizarnog slučaja, evo zašto je čovjek hodao po Rijeci s motorkom u rukama

U srijedu navečer, u 19:20 policija je dobila dojavu o incidentu u Rastočanima, u Ulici Mihačeva Draga. A na mjestu događaja zatekla je dvojicu muškaraca u dobi od 36 i 50 godina, koji su obojica imali ozlijede.

Policija je objavila kako su oni, po do sada utvrđenim okolnostima, bili žrtve napada više osoba.

Napala ih je cijela grupa

Istraga i dalje traje, a posebnost ove tučnjave, koje inače same po sebi nisu rijetkost, je u tome što je jedna osoba koristila motornu pilu, piše Novi list.



Fizički je sukob počeo u jednom kafiću, a zatim se prenio van, na obližnje parkiralište.

Djelatnici policije oduzeli su motornu pilu koju je imao jedan od ozlijeđenih. Iz policije je priopćeno kako slijedi optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način protiv druge dvojice aktera sukoba, 37-godišnjaka i 50-godišnjaka.

Policijska se istraga se nastavlja, te ako se i službeno potvrdi da jedan od ozlijeđenih ima tešku ozljedu, izgledna je i kaznena prijava protiv napadača. Kriminalističko istraživanje se nastavlja i kako bi se identificirali svi sudionici ekscesa.

Motorna pila služila za obranu

“Napali su nas ni krive ni dužne. Došao sam popiti piće s prijateljem u kafiću kada su nasrnuli na nas. Bila su barem trojica. Dobio sam na ulici 23 udarca nogom. Srećom, nije mi ništa slomljeno. A što se tiče motorne pile, prijatelj ju je uzeo iz auta kako bi mene obranio dok su me cipelarili. Hodao je za njima i palio pilu kako bi ih preplašio, kako bi otišli od nas”, ispričao je 50-godišnjak.

Dodao je da je ovo “kao da smo na Divljem zapadu. Uđeš u neki salun, a onda te kauboji unutra napadnu bez razloga, samo zato što si ušao.”

Tvrdi da je u kafić na početku Mihačeve Drage ušao u odori tvrtke u kojoj radi te se ubrzo, kao i prijatelj, našao na meti trojice, od koji su, dvojica braća.

“Niti sam ih poznavao, niti što imao s njima”, rekao je i dodao kako su ih napadači počeli udarati, a zatim su izašli na ulicu, gdje su njega srušili i postao je žrtva cipelarenja grupe. Prijatelju je, koliko mu je poznato, slomljeno rame i nos, a na leđima mu je nakon svega ostala vidljiva crta koja najvjerojatnije potječe od udarca kakvom šipkom.

Kaže kako je čuo da se radi i o inače ekscesnim ljudima, koji su i otprije poznati policiji po takvome ponašanju.

Priče svjedoka

“Čovjek koji je dohvatio motornu pilu se, u biti, branio od napada. Portali prenose snimku s nadzorne kamere s obližnje autokuće, na kojoj se vidi čovjek koji s motornom pilom u rukama kao naganja drugoga. Svi sad ‘pljuju’ po tom čovjeku, ali, vjerujte mi, on se branio od napadača, ne znam što bi bilo s njime i drugim čovjekom da nije tako postupio. Vjerujte mi što vam govorim, bio sam u kafiću kada je sve to počelo”, kaže jedan lokalni čovjek koji žželi ostati anoniman.

“Cijela grupa, njih četvorica-petorica, sudjelovala je u napadu. Znam da sam na ulici kod njih vidio i šipku. Nisu nasrnuli samo na tu dvojicu koji su i ozlijeđeni, i mene je jedan od njih napao dok sam sjedio u kafiću, iako nisam zadobio ozljede. To je ekipa, a prvenstveno mislim na dvojicu od njh, koja i inače radi probleme u kvartu.”

“Čovjek je posegnuo za motornom pilom u samoobrani. Cijela grupa ga je napala pa je on u bijegu otišao do svog auta u kojem je imao pilu, koju i inače ima sa sobom, s obzirom na to čime se bavi”, dodaje drugi čovjek.

“Dvojicu koji su dobili batine, a jedan od njih poslije dohvatio pilu, druga je skupina napala bez ikakvog povoda. Napali su ih iz čista mira! Sjedili su mirno u kafiću, kada su došla trojica kavgadžija i udarili ih šakama. Nakon toga su svi izašli iz lokala i sukob se prelio na ulicuekao je susjed, koji kažu kako su vođe napada, dva brata, i inače poznati po izazivanju problema.”