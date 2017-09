NAPAD ILI OPASNA NEPODOPŠTINA: Odvjetnika zamalo pogodila strelica dok je stajao na benzinskoj crpki

Primorsko-goranska policija nakon obavljenog očevida nastoji rasvijetliti okolnosti neobičnog incidenta koji se dogodio u nedjelju poslijepodne na Lukoilovoj benzinskoj crpki na Obali kneza Branimira u Novom Vinodolskom.

Tamo je novljanskog odvjetnika Milorada Komadinu i muškarca koji je bio s njim zamalo pogodila strelica nešto veća od one za pikado, piše Novi list. Strelica je proletjela tik pored njih i udarila u bankomat.

“Nismo ozlijeđeni, ali nije bilo ugodno”

Zasad je teško reći je li u pitanju bio pokušaj napada na odvjetnika i njegovog prijatelja ili nečija nepromišljena igra i nepodopština. Odvjetnik Komadina ne vidi razloga da ga netko napadne na takav način.

“Ne znam što bih zaključio, možda se radilo i o dječjoj igri. Ja i nisam podnio prijavu, policiju je pozvao gospodin koji je bio sa mnom u društvu kada se to dogodilo. Bilo je to u rano poslijepodne u nedjelju, pokraj mene je i čovjeka s kojim sam bio iznenada je prozujala strelica, dužine 20-25 centimetara, pogodila bankomat i pala na tlo. Nismo vidjeli nikoga tko je to mogao učiniti. Nismo ozlijeđeni, ali nije bilo ugodno. Uskoro su stigli djelatnici policije. Možda će u rasvjetljavanju slučaja pomoći nadzorne kamere na benzinskoj postaji”, kazao je Komadina za Novi list.



Iz policije je potvrđeno da je slučaj prijavljen, a očevid obavljen.