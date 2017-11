NAKON SVAĐE U AUTU, ŽENA SE U ŠIBENIKU BACILA S MOLA U MORE: ‘Skočio je za njom. Da nije, ne znam što bi bilo’

Jutros oko 9.20 sati policija u Šibeniku dobila je dojavu da se žena bacila u more s mola Krke.

Očevici su ispričali kako je žena, nakon svađe u automobilu, izletjela iz vozila i bacila se u more. Odmah su obaviješteni hitna pomoć, policija te vatrogasci, no potrebe za njihovom intervencijom ipak nije bilo jer je muškarac s kojim se svađala odmah skočio za njom i izvukao je.

‘Oko 9.20 sati zaprimili smo dojavu da je ženska osoba skočila u more i muškarac za njom. Izašli smo na mjesto događaja, ali nismo nikoga tamo zatekli. Sada prikupljamo saznanja i utvrđujemo okolnosti događaja’, rekla je glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske Marica Kosor.

Građanin koji se zatekao na molu u vrijeme dok se događala drama kazao je kako scena nije bila nimalo ugodna.



‘Koliko sam uspio vidjeti, nakon svađe u automobilu, žena je izletjela iz auta i bacila se u more. Muškarac je istrčao za njom, skočio i izvukao je van. Svaka čast svim službama jer su se doslovno u minuti pojavili na mjestu događaja, od policije i hitne pomoći do vatrogasaca. Ne znam tko ih je pozvao, ali sam vidio da je muškarac ženu ponovno ukrcao u automobil i odvezao je, tako da se nadam da su oboje dobro. Da nije skočio za njom u more, ne znam što bi bilo. Mogla se i tragedija dogoditi’, ispričao je za Šibenski portal.