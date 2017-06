NAKON SPEKTAKULARNE PLJAČKE: Građani opet plaćaju aljkavost ZG-Holdinga, policija sada pojačano štiti njihovo sjedište

Dok istražitelji i dalje pokušavaju utvrditi tko je u srijedu predvečer opljačkao Zagrebački holding, policija je pojačala nadziranje tog objekta, pa tako sada više puta tijekom dana patrolira i obilazi poslovnicu u Ulici Grada Vukovara 41.

Tako se manjkavo osiguranje Zagrebačkog holdinga, gradske tvrtke koja živi na proračunu metropole, a za sigurnost godišnje izdvaja od 25-30 milijuna kuna, sada lomi preko leđa policije koja ionako ima puno posla u Zagrebu ne bi li u blagdansko vrijeme osigurala mir, red i protočnost prometa na gradskim ulicama.

Planirana pljačka

U poslovnicu Zagrebačkog Holdinga trojica maskiranih razbojnika upala su svega par minuta prije zatvaranja i pokupila nešto manje od 800 tisuća kuna gotovine s dvije blagajne.

Novac je već bio spreman za transport do trezora, no završio je u rukama pljačkaša koji su očito imali pomno razrađen plan.



Izvjesno je da su znali da zaštitari u samoj poslovnici Zagrebačkog holdinga u koju se slije i do dva milijuna kuna dnevno nisu naoružani, te stoga i ne predstavljaju težu prepreku.

Poslovnica nije opremljena dostanim videonadzoron, niti sigurnosnim vratima, zbog čega je upad u nju bio relativno jednostavan.

Očito na osnovu pomno razrađenog plana pljačkaši su uspjeli i pobjeći odnoseći pozamašan plijen.

Hoće li itko odgovarati?

Dio javnosti sada već zaziva ostavku šefa sigurnosti Zagrebačkog holdinga Joška Morića, no iz krugova bliskih gradonačelniku Milanu Bandiću mogu se čuti pomirljive izjave poput onih da se u stvari ništa strašno nije dogodilo, jer je novac ionako osiguran.

Pri tome očito malo tko brine o devet službenika koji su se našli na nišanu cijevi oružja, te, kako se može zaljučivati po dosadašnjoj sudskoj praksi, imaju pravno na desetke tisuća kuna odšteta. Uz to, nužno im je osigurati psihološku pomoć jer je oružani prepad zasigurno iznimno stresna situacija nakon koje se kod žrtava može javiti i ozbiljan PTSP.

Bandić očekuje privođenja

Sam Bandić danas je izjavio: ‘U Holdingu se dogodilo to što se dogodilo. Kolega Morić me izvijestio i mi smo tamo stigli za 20 minuta. Osim čovjeka na porti koji je dobio revolverom u rebra, na sreću nitko nije povrijeđen ili ne daj Bože poginuo. Sad treba izvući pouke iz toga. Očito je osiguranje trebalo biti bolje, iako su svi zakonski uvjeti i preduvjeti ispunjeni. No, zakon ne priječi da osiguranje bude još bolje i na tom tragu to treba napraviti. Očekujem od policije i organa reda da se krivci čim prije privedu licu pravde’.

Poništeni natječaji

Zgražaju zato informacije prema kojima je uprava Zagrebačkog holdinga u posljednjih sedam godina u nekoliko navrata poništavala natječaj za tehničku zaštitu, te se pravdala činjenicom da se na nju Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem ne odnosi.

Međutim, svaka ozbiljna korporacija koja u svom poslovanju objedinjava poslovanje s velikim iznosima novca, te velikim brojem građana, morala bi zadovoljiti barem te minimalne sigurnosne standarde.

Poznavatelji situacije u Holdingu podsjetili su nas kako bi većinu tehničke zaštite u poslovnici u Vukovarskoj ulici bilo relativno jednostavno obnoviti, jer je prije Holdinga na tom mjestu bila poslovnica Erste banke.

Zato u zgradi, kako doznajemo, postoji i sef, no trenutačno se on koristi za skladištenje dokumentacije. Do njega ne bi trebalo biti komplicirano provesti sustav tzv. ‘zračne pošte’ i tako maknuti gotovinu s blagajni gdje su na dohvatu ruke pljačkašima.