NAKON DUBROVNIKA, PAKETI DROGE DOPLUTALI I DO MURTERA: Iz mora izvađeno oko stotinjak kilograma

Oko stotinu kilograma marihuane doplutalo je tijekom nedjelje i ponedjeljka u more murterskog akvatorija, potvrdili su šibensko-kninskoj policiji.

Na dio te marihuane naletjela je šibenska pomorska policija, a drugi dio prijavili su građani.

“Pronađenu biljnu materiju za koju smo preliminarno utvrdili da je riječ o marihuani poslat ćemo u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu i o nalazu smo izvijestili Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku”, kazali su u policiji.

PAKETI PUNI DROGE PLUTAJU MOREM OKO DUBROVNIKA: Dosad izvukli 267 kilograma, policija moli građane da im jave ako ih pronađu



Kako se neslužbeno doznaje, u pakete s marihuanom ušlo je more pa je pitanje kolika je prava težina pronađene trave koja se nekidan pojavila i u dubrovačkom akvatoriju gdje je policija izvijestila o pronalasku 267 kilograma te biljke.

Inače, ovo nije prvi put da su paketi s travom doplutali do šibenskih otoka. Još 2013. godine na Žirju i Kapriju pronađene su izgubljene pošiljke marihuane. Prvo je na Kapriju početkom prosinca pronađeno oko 60 kilograma te zabranjene biljke, kvalitetno zapakirane da ne propušta more, da bi samo desetak dana poslije paket s oko 40 kilograma doplivao i do Žirja.