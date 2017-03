NAJVEĆA AFERA HRVATSKE VOJSKE: Potvrđena je optužnica zbog mita za MiG-ove, temelj su SMS-ovi: ‘Svi šute, pogurajte malo…’

Potvrđena je optužnica u jednoj od najvećih afera Hrvatske vojske, zbog mita koje je kolalo tijekom izbora tvrtke koja je obavila remont hrvatskih borbenih zrakoplova, MiG-ova 21.

Vijeće Županijskog suda u Zagrebu zaključilo je kako ima dovoljno osnova da se provede postupak protiv umirovljenog bojnika, bivšeg načelniku Odjela održavanja i remonta Zrakoplovno-tehničkog zavoda u Zapovjedništvu za logistiku MORH-a Josipa Čovića (na fotografiji gore desno) i predstavnika ukrajinske remontne tvrtke Ivice Josipovića. Iako su obojica nagirala krivnju, vijeće je potvrdilo USKOK-ovu optužnicu prema kojoj je Čović od Josipovića tražio 50 tisuća eura, a nakon što mu je pomogao da upravo ukrajinski Ukrspecexport dobije ovaj vrijedan posao s MORH-om Josipović mu je platio 10 tisuća eura mita.

Evo što stoji u USKOK-ovoj optužnici

Prema optužnici Čović je 12. prosinca 2011. do kraja veljače 2016. tijekom postupka što je prethodio donošenju odluka MORH-a o javnoj nabavi i potencijalnim izvršiteljima koji će biti pozvani da dostave svoje ponude, od zastupnika dvaju inozemnih društava zatražio novčanu nagradu. On bi zauzvrat, kao član povjerenstava MORH-a bez obzira na stvarnu tehničku sposobnost potencijalnih izvršitelja osigurao pozitivno mišljenje i prednost u obavljanju remonta MiG-ova 21.

Đuro Sesar, direktora tvrtke Flycom-ing, hrvatskog zastupnika Aerostara iz Rumunjske koji je također konkurirao za remont nije prihvatio Čovićev zahtjev da mu za pogodovanje isplati 50 tisuća eura, dok je Josipović taj zahtjev prihvatio i obećao isplatu zatraženog iznosa.



Nakon ugovaranja i realizacije posla, Čović je od Josipovića u dva navrata tijekom siječnja i veljače 2016. preuzeo najmanje 10 tisuća eura. Taj novac istražitelji su pronašli na računu Čovićeve supruge.

Tvrde da se nije radilo o mitu

‘Josipović me u siječnju 2016., nakon što je remont zrakoplova bio gotov, nazvao. Našli smo se i on mi je autu predao kuvertu i rekao da je to poklon za moju korektnost u radu’, tvrdio je tijekom istrage Čović, dok je Josipović istražiteljima izjavio da je dao novac Čoviću jer je od njega planirao kupiti automobil za svog sina.

Međutim, temelj optužbe čine SMS-ovi što ih je Čović slao Sesaru, zastupniku tvrtke koja je na kraju izgubila posao. Jednu od sumnjivih poruka bojnik Čović napisao je Sesaru 3. srpnja 2012. godine. Čestitao mu je što je Aerostar dobio posao ‘remonta motora’, te dodao kako bi to mogla biti ‘ulaznica za remont migova’.

SMS-ovi koji su temelj ove optužnice

‘Malo još poguraj ponudu, mi ćemo je podržati iako ima rizičnosti’, napisao je još Čović. Taj je SMS poslao Đuri Sesaru nedugo nakon što je u MORH stiglo anonimno pismo u kojem ga se prozivalo zbog nestručnosti. Sumnjao je da je pismo poslao upravo Sesar. Zato je, tvrdi, u poslanoj poruci bio pomalo ciničan ne bi li Sesara naveo na krivi korak. Svega sva dana kasnije mu je napisao:

‘Hoćeš li da podržim remont 3 motora i nabavu pd u Aerostar?

‘Pita zapovjednik je li to rizično, i kako braniti izbor, zbog štampe’.

‘Što da se radi, imate li prijedlog’.

Isti dan Đuro Sesar mu je odgovorio: ‘Aerostar je jedino i najbolje rješenje’.

Čović nakon toga nastavlja slati SMS-ove: ‘To je izvedivo. Potrebno je reći da je Aerostar matična tvrtka, provoditelj remonta i ona ima sve podatke o remontu motora. Da li da to objašnjavam?’

Sesar mu uzvraća podužim SMS-om: ‘Motori su i prvi put remontirani u AS (Aerostaru op.a.) i nije bilo ni jednog otkaza zadnjih deset godina. AS jedini u Europi ima živu liniju za remont motora. AS je po ugovoru jedini ovlašten za ugradnju i održavanje zapadne opreme, za što ima izrađenu projektnu i izvedbenu dokumentaciju. AS je u državi koja je član NATO saveza i EU’.

Čović na to odgovara porukom koju istražitelji smatraju iznimno važnom: ‘Svi o tome šute. Pogurajte malo stvari da budu uspješne’.