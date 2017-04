NA RIVI U PAKOŠTANIMA MLADIĆ IZBODEN NOŽEM: ‘Ležao je na podu dok netko nije pozvao Hitnu pomoć’

Mladić star 19 godina teško je ozlijeđen nožem na rivi u Pakoštanima u nedjelju rano ujutro te mu je navodno život ugrožen. Svjedok je opisao kako se sukobio s četvoricom napadača koji su ga nakon napada ostavili na rivi.

U nedjelju ujutro oko 4 sata i 30 minuta na rivi u Pakoštanima nožem napadnut je 19-godišnji mladić koji je zbog teških ozlijeda iz bolnice u Biogradu odmah prebačen u Zadar gdje je i operiraran.

Iako se navodno radi o ozljedama ruke, neslužbeno se doznaje kako je mladiću život ugrožen. Zbog njegovog stanja policija ga još nije ispitala.

“Znamo koje je godište, znamo da je zadobio ozljede i da je operiran, no za sada imamo vrlo šture informacije. Obrada događaja je u tijeku i stoga se ništa opširnije ne može iznositi”, kazao je u nedjelju dežurni policijski službenik.



Međutim, Zadarski.hr od svjedoka događaja doznaje kako se skupina Pakoštanaca “zakačila” s ozlijeđenim u jednom lokalu. Mladić je istrčao iz kafića bježeći od njih. Kako je kazao svjedok, nije imao nikakve šanse protiv skupine koja je izletjela za njim i uhvatila ga.

“Na rivi su se sukobili. On sam, njih četvorica. Tada je, vidio sam, on izvukao nož i napao Pakoštance. Ali jedan od grupe uspio mu je istrgnuti nož iz ruke i ubosti ga. Uboden je više puta, a kad je pao svi su se razbježali i ostavili ga. On je izboden ostao ležati na podu dok netko nije nazvao Hitnu pomoć”, ispričao je svjedok.