NA LUBANJI PRONAĐENOJ U ŠUMI JASNO VIDLJIVE OZLJEDE, KRIMINALIST TVRDI: ‘Znam kako je Francuskinja umrla’

Karlovačka policija potvrdila je da su kosti koje su u nedjelju pronašli lovci u Tržiću Tounjskom ljudske, no još uvijek nema službenih informacija o tome jesu li pronađeni ostaci tijela mlade Francuskinje nestale na ljeto 2014. godine. To tek treba utvrditi Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu, no prema predmetima pronađenima uz tijelo, čizmama, narukvici-ulaznici s festivala Momento Demento te slušnom aparatu, istražitelji su prilično sigurni da se radi upravo o 23-godišnjoj Anne-Cecile Pinel.

Jutarnji, pak, doznaje da je na lubanji pronađenoj u Tržiću Tounjskom primijećen prijelom baze lubanje kod slušnog otvora, na desnom sljepoočnom dijelu.



Iako nema konkretna saznanja, umirovljeni predstojnik Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku prof. dr. Dušan Zečević, sudeći po ovim informacijama može pretpostaviti razlog smrti.

“Mogu gotovo sa sigurnošću reći da je navedeni prijelom posljedica pada. Radi se o području koje mi u sudskoj medicini nazivamo dijelom ispod oboda šešira i svi prijelomi koji nastaju ispod oboda šešira su posljedica pada, pri čemu se mora udariti u neki tvrdi predmet da bi do prijeloma došlo, naprimjer kamen, a nikako nije posljedica udarca. Moguće je da je prilikom pada došlo i do oštećenja kože i krvarenja pa da je bez obzira na protek vremena na kostima lubanje ostalo i sasušenih tragova krvi. Ti tragovi mogli bi možda biti dostatni i pogodni za DNK analizu i u tom slučaju bi se identitet mogao vrlo brzo ustanoviti. U slučaju da će se identitet morati utvrđivati iz kostiju, cijeli postupak identifikacije traje mnogo dulje”, kaže Zečević za Jutarnji list.

Kostur je pronađen oko kilometar i pol od Tržića Primišljanskog gdje se ljeti tradicionalno održava festival psihodelične glazbe Momento Demento, a na kojem je 2014. bila Francuskinja Anne-Cecile Pinel, kojoj se tada u dobi od 23 godine gubi svaki trag. Ni višekratne potrage velikog broja ljudi, policije, HGSS-a, ronioca, lovaca pa i roditelja i prijatelja nestale djevojke, dosad nisu urodile pronalaskom.