NA DINARI PRONAŠLI LJUDSKI KOSTUR BEZ NOGE: Napokon riješen misterij star čak 14 godina?

Tijekom razminiranja kompleksa od oko milijun metara kvadratnih na Vrdovu, pirotehničari su u jednoj staroj urušenoj kući na lokalitetu Bandićeve staje pronašli ljudski kostur.

Policija je skupila kosti te ih predala na DNK analizu radi identifikacije. Pretpostavlja se da posmrtni ostaci pripadaju Marijanu Modriću iz naselja Ježević. Rođen je 1964., a od 2003. se vodi kao nestali. Uz kosti je pronađen i dokument u kojem je navedeno ime Marijana Modrića.

Otišao na planinu i nikad se nije vratio

Modrić je 2003. sam otišao na Dinaru s koje se nikad nije vratio. Nikada nije pronađen. Do Bandićevih staja nitko godinama nije dolazio jer je svima bilo poznato kako je šire područje oko tog lokaliteta minirano.

Mina mu raznijela nogu?

Očevici navode kako kosturu nedostaje dio noge, zbog čega se pretpostavlja da je Modrić naišao na minu koja mu je raznijela nogu te da je poslije toga vjerojatno iskrvario i umro. Potvrdi li se da se zaista radi o posmrtnim ostacima nestalog Marijana Modrića, isti će biti predani njegovoj obitelji.



Posljednji koji ga je vidio živog je Srđan Đaković, jedan od lovaca vrličkog kraja. On je ispričao kako je izgledao zadnji susret s Marijanom.

‘Skupina od nas desetak prijatelja išla je na Dinaru u lov na divlje svinje. Vrijeme se pogoršavalo. Dok me je nosio adrenalin, izgubio sam pojam o vremenu, a nisam ni primijetio da je nevrijeme sve gore. U trenutku sam se našao u gustoj magli. Nisam znao gdje sam iako planinu odlično poznajem. U lutanju sam naišao na neke kuće i sklonio se dok nevrijeme ne prođe. Na jednoj kući vrata su ipak bila nezaključana. Kad sam otvorio vrata, prepoznao sam Marijana koji me je doveo do puta pa se bez riječi udaljio. Koliko je poznato, bio sam posljednji koji je Marijana vidio živog’, ispričao je Đaković za Slobodnu Dalmaciju.