MRAČNA POVIJEST LIKVIDIRANOG BAJIĆA: On i Bagarić družili su se i sa zloglasnim beogradskim kriminalcem Ljubom Zemuncem

Ubijeni Ivan Bajića Pajda bio je dio zagrebačkog kriminalnog miljea, a prema pisanju srpskih medija kao poznanik Zlatka Bagarića bio je blizak i Ljubi Zemuncu.

U srijedu poslijepodne policija je blokirala područje Šibenika u blizini škole u Brodarici, na ulicama su duge cijevi. Policija je potvrdila kako su tri osobe pronađene mrtve. U kući su likvidirani supružnici Milka i Haki Keranović, dok je u automobilu ispred njihove kuće pronađeno beživotno tijelo Ivana Bajića Pajde, bivšeg tjelesnog čuvara Zlatka Bagarića.

OTKRIVEN IDENTITET ŽRTAVA TROSTRUKOG UBOJSTVA: U krvoproliću u Šibeniku ubijen i vozač zloglasnog Zlatka Bagarića?

Bajića, bivšeg HDZ-ovca i tjelohranitelja mafijaškog šefa i neokrunjenog kralja podzemlja Zlatka Bagarića, već dugo se povezuje s kriminalnim podzemljem.



Bajić je svojevremeno bio i svedok na suđenju tzv. zločinačkoj organizaciji, gde je svedočio o poznanstvu sa i Zlatkom Bagarićem, kojeg je upoznao 1971. u Nemačkoj, gde je imao restorane.

“Zlatko se družio s mnogima ljudima, pa i s Ljubom Zemuncem. U Njemačkoj sam ostao do 1985. kada sam se vratio u Hrvatsku gde sam otvorio farmu za uzgoj svinja. Zlatko se u Hrvatsku vratio 1990. ili 1991. i tada me pozvao da radim za njega, da kontroliram krupijee u njegovim kockarnicama ‘Tiffanyi’ i ‘Džoker’. Radio sam to oko godinu i pol dana. Mi smo bili prijatelji, a njega i njegovu obitelju sam vozio na more”, rekao je tada Bajić, prenosi Kurir.

Ljubomir Magaš poznatiji kao Ljuba Zemunac bio je beogradski kriminalac i jedna od najpoznatijih osoba jugoslavenskog podzemlja. Ubijen je u Frankfurtu 1986.

One noći kada je Bagarić ubijen, Bajić je prethodno s njim bio u restoranu Okrugljak, a rastali su se oko 22 sata.

Bagarić je ubijen nekoliko sati kasnije u jednom lokalu u Dubravi nakon što je satima zlostavljao braću Rodić. Bajić je s Bagarićem bio i kada je na Bagarića pucano u zagrebačkom hotelu Intercontinental, nakon čega mu je Bagarić rekao “Zahvali Bogu što smo živi”.

Bajić je svjedočio i kako mu je Bagarić tvrdio da je u toj pucnjavi u Internacionalu trebao biti ubijen te da mu je Bagarić čak pokazivao i mjesto gdje ga je ubojica trebao sačekati i likvidirati.