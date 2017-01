MONSTRUM ZAPOSLIO KONOBARICU I ODMAH JE SILOVAO: ‘Pisneš li ikome, ubit ću te. Spreman sam robijati’

Djevojka iz okolice Siska u Zagrebu se zaposlila kao konobarica, no nije znala kako joj je poslodavac višestruko osuđivani recidivist. Pedesetogodišnji R.S., zagrebački ugostitelj, silovao ju je nakon što je kod njega radila samo jedan dan. Ni nakon napastovanja nije je želio pustiti, a naposljetku ju je spasila policija, piše Jutarnji.

Nasilnik je kazneno prijavljen za silovanje, protupravno oduzimanje slobode i prijetnje smrću njezinim prijateljima koji su joj pokušali pomoći.

Zločin se dogodio prije tjedan dana, kada se djevojka zaposlila u njegovu lokalu. Već istog dana prijetio joj je zbog navodnih 300 kuna duga koje joj je posudio, a kada je poželjela napustiti lokal, rekao joj je: ‘Možeš otići samo s Hitnom nakon što te polomim’.

Prijetio joj smrću

S istekom radnog vremena šef ju je navodno natjerao da s njime ode u stan te pozvao taksi. Pritom ju je upozorio kako ju je spreman ubiti i odrobijati 40 godina u Lepoglavi, ako slučajno kaže nešto taksistu.



Nasilje je nastavio i sljedećeg dana u lokalu, odakle se djevojka u jednom trenutku mobitelom uspjela spojiti na Facebook te prijateljima poslati poruku: ‘Molim te dođi i pomozi mi’.

Prijatelji su kontaktirali ugostitelja u potrazi za prijateljicom, no R. S. im je rekao da ona nigdje ne ide dok ne plati dug te da će on doći k njima u njihov grad i zaklati ih. Oni su pak pozvali policiju koja je ubrzo došla do kafića te ga privela na ispitivanje.

Radi se o recidivistu

Nakon što su saslušali izjavu zlostavljane djevojke, ugostitelj je uhićen. Određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ovo mu je, prema kaznenoj evidenciji, peti postupak zbog silovanja.

Kada su stigli u stan, R.S. ju je odvukao u spavaću sobu, gdje ju je silovao te joj zaprijetio da će je baciti kroz prozor bude li se opirala.