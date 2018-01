MONSTRUM KOJI JE HICIMA IZ PIŠTOLJA SMAKNUO RODITELJE STIGAO NA SUD: ‘Nije istina da ga rodbina ne posjećuje’

Odvjetnik nije mogao reći hoće li se Šunjergi suditi kao mlađem punoljetniku, niti kako će se njegov branitelj očitovati o krivnji

Na Županijskom sudu u Zadru održano je pripremno ročište za suđenje Tinu Šunjergi, 20-godišnjem mladiću koji je u ožujku prošle godine hicima iz vatrenog oružja hladnokrvo usmrtio vlastitog oca Marina i majku Silvanu u Čistoj Velikoj nedaleko od Vodica.

Ročište je bilo zatvoreno za javnost, a Šunjerga je u raspravnu dvoranu doveden iz Istražnoga zatvora u Zadru, koji se nalazi u istoj zgradi. S obzirom na to da je odlukom Vrhovnog suda slučaj prebačen sa šibenskog na zadarski Županijski sud, Šunjergi je dodijeljen i novi branitelj po službenoj dužnosti, zadarski odvjetnik Karlo Surić.

Surić je nakon izlaska iz sudnice dao kratku izjavu novinarima. Rekao je kako o dokaznim prijedlozima nije odlučivalo sudsko vijeće, nego predsjednica Vijeća Sandra Radanović.



UBOJICA RODITELJA STAJE PRED SUD, PRIJETI MU 50 GODINA ZATVORA: Smaknuo ih je iz osvete i to na posebno okrutan način

Prijeti mu 50 godina zatvora

“Opunomoćenici oštećenika zatražili su isključenje javnosti radi zaštite dostojanstva obitelji poginulih, a tom se prijedlogu pridružila i obrana. O tome se danas nije odlučivalo, nego će se odlučivati na prvom ročištu glavne rasprave 7. veljače”, izjavio je Surić, piše 24sata.

Odvjetnik nije mogao reći hoće li se Šunjergi suditi kao mlađem punoljetniku, niti kako će se njegov branitelj očitovati o krivnji. Također nije želio otkriti u kakvom se psihofizičkom stanju nalazi njegov branjenik, ali je demantirao medijske napise koji tvrde da ga njegova rodbina ne posjećuje.

“Čitam niz pogrešnih navoda u medijima da ga rodbina ne posjećuje. Moram reći da ga većina rodbine ipak posjećuje”, rekao je Surić. Za kaznena djela teškoga ubojstva, koja se Šunjergi stavljaju na teret najviša propisana kazna je pedeset godina bezuvjetnog zatvora.

10 SLUČAJEVA KOJI SU POTRESLI HRVATSKU: Ovo su monstrumi koji su hladnokrvno ubili članove vlastite obitelji

Majku ubio u automobilu

Šunjergi se stavlja na teret da je 25. ožujka, između 14.30 i 17 sati, dok je s roditeljima obavljao radove u polju, rekao da ide do kuće po psa i po svog prijatelja da im pomogne oko radova. Otišavši do kuće, Tin je nasilno otvorio sef iz kojeg je izvadio očev pištolj marke Crvena zastava nakon čega je kontaktirao prijatelja te ga lažno pozvao da idu u Šibenik. Kad je spomenuti prijatelj na to pristao, Šunjerga je zajedno s njim prvo otišao u polje te je sa sobom ponio pištolj. Oko 16.30 sati, nakon što mu je otac svojim automobilom otišao kući, Šunjerga je sjeo na zadnje sjedište drugog automobila, Citroena, iza svoje majke koja je bila na vozačevu mjestu. U optužnici stoji kako je Tin Šunjerga, tijekom vožnje, bez ikakve naznake, dok je majka razgovarala s njegovim prijateljem, izvukao iz pojasa hlača pištolj i usmrtio je ispalivši joj metak u potiljak.

OPTUŽNICA OTKRIVA SVE DETALJE BRUTALNE LIKVIDACIJE: Monstrum majci pucao u glavu dok je vozila, oca ubio u garaži

Vratio se kući da ubije i oca

Potom je povukao ručnu kočnicu, tako zaustavivši automobil, pri čemu je njegov prijatelj, vidjevši što je napravio, pobjegao, a Šunjerga se s tijelom majke u automobilu odvezao kilometar od mjesta događaja gdje je ostavio automobil i majčino tijelo, a potom se, u namjeri da usmrti i oca, vratio pješice do obiteljske kuće u Čistoj Velikoj.

Oca Marina je zatekao u garaži te ga je, nakon razgovora, usmrtio hicem iz pištolja, također u potiljak. Kako bi mu nečujno prišao s leđa i repetirao pištolj, Šunjergu se tereti da je u susjednoj prostoriji pustio vodu iz slavine. Mladić je, prema optužnici, roditelje ubio zbog toga što su mu više godina prigovarali zbog loših ocjena u školi, konzumiranja raznih vrsta droge, nametali zabrane, što je doživljavao kao prikraćivanje svojih sloboda.