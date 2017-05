UBOJICA IZ VRSARA JOŠ UVIJEK U BIJEGU: Neutješna majka: ‘On se u stanju ubiti’

Nastavlja se potraga za 30-godišnjim Danijelom Brnosem koji je u nedjelju oko 14 sati u hotelu Pineta u Vrsaru iz vatrenog oružja pucao te pri tom ranio dvije osobe, bivšu djevojku, Martinu T. (19) i dvadesetrogodišnjeg mladića, Roberta C. iz Bala. Ozlijeđeni su odmah prevezeni u pulsku Opću bolnicu, gdje se liječe i izvan su životne opasnosti.

Na svim izlazima s Istarskog ipsilona patroliraju policajci naoružani dugim cijevima, kontrole se vrše i kod tunela Učka, pregledavaju se svi automobili te ulice nedaleko od obiteljske kuće 30-godišnjeg Danijela Brnosema za kojim policija traga već drugi dan.

Pobjegao u BMW-u

Nakon dvostrukog pokušaja ubojstva, 30-godišnjak je pobjegao u tamnom sportskom BMW-u nepoznatih registracijskih oznaka.

‘Unutarnji glas mi govori da si je učinio nešto loše. Uvijek je govorio da ću mu ja doći na sprovod. On se u stanju ubiti’, neutješno je kroz suze kazala Danijelova majka, 55-godišnja Dolores Rajčić iz Vodnjana za Jutarnji list.

‘Ne znam što da vam kažem. To što je ona napravila nije u redu. U biti, ona je našla drugoga i on je napravio što je napravio. Sin mi se još nije javio, ja bih htjela da mi se javi jer ne mogu više ovako, to je meni ubitačno. Ne znam gdje mi je sin sad. Poručujem mu da se hitno mami javi i neka se javi policiji. Hitno, da znam da je živ. Mama je uz njega. Nema što bježati, što je napravio je napravio. Je li živ moj sin? Hmm. Upitnik! Upitnik! Vjerujte mi, upitnik, jer je on meni uvijek govorio da ću ja njemu doći na sprovod, a ne on meni. Nisam više normalna, ja sam puna Apaurina, baš sam mrtva. Htjela bih da mi se što prije javi. Ja mu šaljem poruke i ništa, nema odgovora’, kazala je Danijelova majka za 24 sata.

Prema nekim informacijama, te kobne nedjelje, naoružani Banijel Brnos došao je pred vrsarski hotel u koji je njegova bivša djevojka trebala doći na posao. Čim je stigla, Danijel joj je prišao te je započela svađa. U pomoć djevojci prišao je kolega s posla, Roberto C., pokušao je zaštititi djevojku od nasilnog bivšeg dečka na što je Danijel odgovorio hitcem iz revolvera. Roberto, kojeg je pogodio metak, pao je na pod, nakon čega je uplašena djevojka počela trčati. Zaustavila su je dva metka u gornjem dijelu tijela.

Kada je vidio da su oboje oboreni, Danijel se vratio do ranjenog mladića te prema glavi i donjem dijelu tijela ispalio još dva metka. Potom se dao u bijeg.

Izvan životne opasnosti

Goran Paić iz pulske Opće bolnice, za 24 sata je kazao da im vitalni organi nisu stradali te da su izvan životne opasnosti. Djevojka ima propucano lice, dok je mladića metak samo okrznuo po tjemenu i prostrijelio kroz prsište. Oboje ranjenih su još u pulskoj bolnici pod budnom paskom policije.

Za Danijelom, koji je od ranije poznat policiji, još se uvijek traga. Mole se građani koji posjeduju bilo kakve informacije za pomoć. Tridesetogodišnjak je za vrijeme počinjenja kaznenog dijela bio obučen u sivu majicu s kapuljačom. Odbjeglog Danijela Brnosa policija sumnjiči za dva kaznena djela ubojstva u pokušaju gdje zakon predviđa najmanju kaznu zatvora u trajanju od pet godina.