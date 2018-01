MONSTRUM DOBIO 9 GODINA ZATVORA ZA MUČENJE POZNANICE: Tjerao djevojku na oralni seks, brutalno udarao i prijetio da će je zaklati

Za sličan zločin je ovaj muškarac već nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora, a ovo za koje je sada osuđem počinio je dok je trajala istraga za prijašnje djelo.

Na zagrebačkom Županijskom sudu danas je na devet godina zatvora nepravomoćno osuđen 25-godišnji Ivan Ciglenečki zbog bešćutnog mučenja 25-godišnjakinje koja mu je poznanica, a te je monstruozne radnje sud izjednačio sa silovanjem. Stravičan događaj zbio se 12. veljače prošle godine kada je Ciglenečki zamolio djevojku da ga poveze kući nakon noćnog izlaska u jednom lokalu u Zagorju.

Na putu kući je žrtvi rekao da su ga zvali prijatelji koji su na Sljemenu zapeli u snijegu pa ju je zamolio da ga odveze do njih. No, to je samo bio izgovor za strahotu koja se potom dogodila.

Naime, djevojka je u jednom trenutku zaustavila automobil na ugibalištu nakon čega je 25-godišnjak nasrnuo na nju i tražio da ga oralno zadovolji. Ona je to odbila nakon čega ju je zgrabio za kosu i izvukao iz vozila. Udarao ju je rukom i štapom prijetivši da će je zaklati i ostaviti u šumi. Natjerao je djevojku da stane pred vozilo, a zatim ju je prisilio na oralni seks.



Djevojka je pokušala ovom manijaku dati do znanja koliko je uplašena govoreći mu da je od straha napravila veliku nuždu, no on se ni tu nije zaustavio.

Za sličan zločin je ovaj muškarac već nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora, a ovo za koje je sada osuđem počinio je dok je trajala istraga za prijašnje djelo. On je inače tijekom suđenja poricao krivnju, no sud njegovoj obrani nije povjerovao, piše Večernji list.