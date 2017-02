MOĆNI PODUZETNIK PRIZNAO: ‘Vrh HDZ-a tražio me novac za crni fond. Prva uplata od dva milijuna trebala je ići u Slavonski Brod’

Jesu li u MORH-u ucjenjivali metkovskog poduzetnika Stipu Gabrića Jamba tražeći da počne uplaćivati novac u crni fond HDZ-a ne bi li mu za uzvrat podmirili sve dugove za isporučenu hranu kojom je snabdijevana vojska?

To bi trebalo biti rasvjetljeno tijekom sudskog procesa koji uskoro počinje protiv bivšeg državnog pravobranitelja Petra Šale optuženog da je u ime države priznao Jambina potraživanja teška 17,3 milijuna kuna.

Godinama istraživali slučaj

Ovaj proces vratit će nas na početak 2000-tih kada je Šale bio javni pravobranitelj, glavni pravni predstavnik države, dok je na čelu MORH-a još bio Pavao Miljavac. Jambo je sa svojim bratom Božom Gabrićem vodio posao u Metkoviću, no tvrtku Jambo d.o.o. vodio je upravo Božo.





Šale je, kako stoji u optužnici koja je tek nedavno potvrđena, bez konzultacija s Vladom u veljači 2001. priznao dug metkovske tvrtke ne bi li Stipi Gabriću omogućio da dobije milijune iz državnog proračuna. Taj novac tvrtka Jambo nije smjela dobiti, jer je u poslovnima s MORH-om napuhala cijele, pa potraživanje nije imalo nikakovg osnova.

Trebalo ga je osporiti kako država ne bi morala platiti taj dug, no Šale je mislio drugačije. Iako je njegov zamjenik vodio slučaj, upravo je on stavio potpis na dokument kojim je priznato sporno dugovanje. Taj dokument poslužio je Jambu za pokretanje postupka protiv MORH-a u kojem je tražio 17,3 milijuna kuna, ali i kamate koje su datirale još u 1990-te.

MORH-ov dug od 200 milijuna kuna

Istragu protiv Šale zbog sumnji da je zlorabio svoj položaj i pogodovao Gabriću tužiteljstvo je pokrenulo još 2008. Na početku su se pod sumnjom našli i Stipe i Božo Gabrić, no u međuvremenu se od potstupka protiv njih odustalo.

No, Stipe Gabrić bit će ispitan kao svjedok. Još tijekom istrage on je teško optužio tadašnji vrh MORH-a.

‘MORH nam je bio dužan oko 200 milijuna kuna. Došao sam u MORH kako bi pomogao bratu da to riješi. No, tada su počeli pritisci na firmu Jambo d.o.o. Bio je to svojevrsni reket od strane čelnih ljudi MORH-a, odnosno čelnih ljudi HDZ-a. Tražili su da počemo uplaćivati novac u HDZ-ov crni fond. Prva uplata trebala je ići na račun tvrtke iz Slavonskog Broda i to u iznosu od dva milijuna kuna. Nismo to htjeli plaćati pa smo upali u probleme. Uvjeren sam da nam MORH ne bi ostao ništa dužan da smo pristali na plaćanje reketa’, opisao je Stipe Gabrić što je prethodilo potpisivanju ugovora s MORH-om 31. siječnja 1999. godine.

Prema tom ugovoru, na koji je on stavio svoj potpis iako nije bio formalni predstavnik tvrtke Jambo, priznao je kako nakon potpisivanja više neće imati potraživanja prema MORH-u.

Kome su cijene bile previsoke?

Nakon toga je, doista, dobio mjenice na ukupno 141 milijun kuna, čije je dospijeće prolognirano za dvije-tri godine.

‘Ovih 17 milijuna kuna nisu nam željeli platiti jer smo odbili reket, a onda su to opravdali previsokim cijenama za robu i hranu što su kupljene od nas za potrebe HV-a. No nije istina da su cijene bile napuhane. Ta dvije i pol godine uredno su sve kupovali kod nas, i tek onda su se sjetili da im cijene ne odgovaraju. Mogli su, da su željeli, osporiti pojedinačne cijene, ali su umjesto toga jednostavno osporili neke račune. Zato smo pokrenuli postupak protiv MORH-a’, dodao je Stipe Gabrić, koji tvrdi da Šalu i ne poznaje.