MLADIĆ PROGOVORIO O POLICIJSKOJ BRUTALNOSTI U ZADRU: ‘Satima su me tukli zavezanog za radijator, a nisu mi rekli zašto su me priveli’

20-godišnji mladić iz Zadra ozbiljno optužuje tamošnju policiju za brutalno mlaćenje u postaji.

‘Satima me policija držala u postaji i tukla. Zavezali su me lisicama za radijator, a jedan policajac me pendrekom udarao po nogama i leđima. Nitko mi nije rekao zašto su me priveli, ni za što sam osumnjičen, da bi me nakon pet sati maltretiranja pustili bez ikakve riječi i opravdanja’, ispričao je 20-godišnjak za Zadarski.hr. Pokazao je modrice na butinama lijeve i desne noge, za koje kaže kako su nastale od policijskih udaraca.

Također je pokazao natečeni i plavi palac desne ruke.

Nisu mu rekli zašto ga privode

20-godišnjak je ispričao kako ga je policija privela iz kuće na Boriku u subotu poslijepodne i odvela ravno u Prvu policijsku postaju na Poluotoku gdje je ostao zatvoren i maltretiran sve do 18 sati. Nisu mu rekli zbog čega je priveden ni za što ga se sumnjiči, no uspio je zabilježiti broj značke policajca koji ga je, kako tvrdi, zlostavljao.



‘Bio sam kod kuće, u subotu oko 14 sati, zajedno s dva prijatelja, kada je na vrata pokucala policija. Bilo ih je troje. Jedan malo deblji i stariji, oko 40 godina, i dvojica mlađih, u dvadesetim godinama. Ja sam otvorio vrata, otac mi nije bio kod kuće. Stariji policajac me izvukao vani i odmah bacio na pod. Nisam pružao nikakav otpor, samo sam pitao što mi to radite. Zavezao mi je ruke na leđa i govorio: “Meni si biža, e nećeš više!”. Ugurao me u policijsku škodu i dovezao u Prvu policijsku postaju. Tijekom vožnje je mlađim policajcima govorio kako će oni biti na vratima i paziti da nitko ne uđe u kancelariju dok me on bude ispitivao. Tako je i bilo’, ispričao je mladić.

Priznao je da je prije sedam godina imao problema s policjom te da ih otad više nema.

Lisicama ga vezali za radijator

‘Čim smo došli u postaju, odvukao me u hodnik s lijeve strane ulaza u zgradu i ugurao u zadnju kancelariju u nizu. Lisicama me zavezao za radijator i počeo tući pendrekom derući se na mene da neće njega zajebavati kriminalac. To je trajalo nekih 20 minuta. Za to vrijeme dvoje mlađih policajaca je stajalo kraja vrata i gledalo kako me ovaj mlati. Nisu se slagali s tim i govorili su mu da me pusti, ali stariji policajac ih nije slušao. U jednom trenutku je izašao iz prostorije. Kasnije je dolazio svakih pola sata i zalijepio bi mi trisku’, ispričao je 20-godišnji I.B. pokazujući velike podlijeve na lijevom boku i desnom kvadricepsu. Tvrdi da je pedrekom bio udaran i po leđima, ali da nisu ostale velike masnice.

‘Zavezan sam stajao sve do 18 sati, kada je došla smjena. Isti taj policijaca koji me tukao opet je došao i oslobodio me rekavši da idem doma. Nije mi rekao zašto sam priveden, niti je itko uzeo moje podatke ili izjavu. Oni me, istina, poznaju, ali ništa nisu tražili da ispunim, niti dam neke osobne podatke. Samo su me pustili kući’, objasnio je te dodao kako su mu u ponedjeljak ujutro na vrata kuće ponovno pokucali policajci, ali iz straha im nije htio otvoriti vrata.

Kirurg potvrdio da je ozljede zadobio fizičkim napadom

‘Kad sam došao kući djed i baka su mi rekali da moram otići kod liječnika da mi pregledaju ozlijede. Sutradan, u nedjelju, poslušao sam njihov savjet i prijatelj me odveo u zadarsku bolnicu. Najprije na Kirurgiju, odakle su me uputili na Hitnu. Tamo su me pregledali i snimili palac desne šake da vide je li možda nešto slomljeno’, rekao je predočivši nalaz u kojem se kao ‘mehanizam ozljede’ navodi fizički napad.

‘Po navodu pacijenta jučer su ga zavezanog udarala tri policajca. Žali se na bol u palcu desne šake te obje bedrene kosti. (…) Bol na palpaciju 1. MC kosti desno uz otok mekih tkiva oko iste. Manji kontuzijski marker na stražnjem dijelu lijeve nadlaktice. Obostrano, izraženije lijevo hematomi stražnjeg dijela bedra (…)’, naveo je na nalazu Zvonimir Katušić, specijalist kirurgije.

Policija ga zamijenila s razbojnikom?

‘Kad sam pušten iz Hitne rekli su mi da će oni o svemu obavijestiti policiju, a da ja, ako hoću, mogu obavijestiti novine. Onda sam u medijima doznao zašto sam mogao biti priveden. Naime, pronašao sam vijest da je dan prije na Voštarnici bilo izvršeno neko razbojništvo i policija je vjerojatno mene zamijenila sa stvarnim počiniteljem. Jer dok me je tukao policajac mi je govorio ‘nećeš ti meni više bježati, kriminalčino, nećeš nas zajebavati’, ispričao je tresući se od straha.

Zadarska policija komentirala je optužbe za nasilje.

Prijavio policajca koji ga je tukao

‘U sobotu se u ulici Stjepna Radića u Zadru dogodilo razbojništvo: opljačkana je jedna trgovina uz prijetnju nožem. U sklopu istrage za počiniteljem policja je na obavjesne razgovore dovela razne sumnjive osobe, od ranije poznate zbog sličnih kaznenih djela. Među njima je na obavijesni razgovor pozvan i I.B. Policija ga je dovela iz njegove kuće i s njim u policijskoj postaji obavila razgovor. Nakon što je policija potvrdila njegov alibi pušten je kući. Prema I.B. nije bilo primjene sredstava prisile, niti je on pružao otpor, niti je bilo ikakvog razloga za njegovo vezivanje’, rekao je glasnogovorni PU zadarske Elis Žodan te dodao da je u ponedjeljak, nakon razgovora s novinarima, I.B. došao na policiju podnijeti kaznenu prijavu protiv policajca koji ga je navodno tukao.

‘Svi njegovi navodi o navodnom maltretiranju od strane policije bit će detaljno istraženi od strane za to nadležnih službi i u skladu s rezultatima će o svemu biti obaviješteno Državno odvjetništvo’, zaključio je Žodan.