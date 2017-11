MLADI UBOJICA IZ STOBREČA IMAO JE POMAGAČA? Čitav slučaj je sumnjiv, policija još ne zna gdje se ustvari skrivao

Iako se sam predao policiji, još uvijek ne postoji službena informacija gdje se skrivao 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo istaknutog člana Torcide, Ivana Mate Blaževića zvanog Blato.

Nikola Gusić Janjić smješten je u splitski zatvor nakon što se predao policiji poslije 40 dana bijega, a mladić još nije ispitan na Županijskom državnom odvjetništvu koje je otvorilo istragu i po čijem je prijedlogu i određen istražni zatvor.

S obzirom na to da, prema izvorima bliskima istrazi, prilikom predaje nije izgledao zapušteno ili izmučeno, pretpostavlja se da se mladić skrivao na mjestu gdje je bio dobro zbrinut. Postavlja se pitanje je li imao pomagače koji su mu pomagali pri skrivanju? Prilikom provođenja djelovao je potpuno prisebno, stabilno, svjestan onoga što će se dogoditi i vjerojatno uvjeren da je imao dovoljno vremena da smisli kvalitetnu obranu koju će iznijeti.

Nakon što je pojačan pritisak na obitelj i poznanike, otac odbjeglog Gusića Janjića kazao je istražiteljima da misli da će mu se sin javiti, odnosno da će ga nazvati i da ‘će se sve znati sutra’. Je li on znao gdje mu se sin nalazi?

‘Naravno da je imao neku potporu, da mu je netko pomagao, jer nije lako toliko vremena bježati, znati da se ne smiješ pojaviti na ulici, da si uvijek u nekakvom stresu i da se moraš osvrtati. A i koliko god novca imao, ni to ne traje vječno, logistika je zafrkana stvar i teško ju je održavati u takvim situacijama jako dugo, pogotovo što on nije neki jaki kriminalac koji ima dobre resurse. Mi smo nakon početnog pritiska pustili da se stvari malo “olabave”, da i on i njemu bliski ljudi dobro razmisle o svemu, a onda smo prije deset, petanest dana odlučili ponovno pojačati našu prisutnost. Ponovno smo krenuli ispočetka s ispitivanjima svjedoka, njemu bliskih ljudi, radili smo svojevrstan psihološki pritisak iako je to, priznajem, trajalo duže nego smo očekivali. Jer, mislili smo da će u bijegu izdržati možda desetak dana, ali to se, eto, odužilo. Znali smo da to ne može vječno trajati, ali bilo je pitanje kad će se to dogoditi. Mi ni sad ne znamo gdje se on skrivao’, rekao je jedan od policajaca koji su radili na slučaju za Slobodnu Dalmaciju.