MLADA LIJEČNICA OPTUŽUJE KIRURGE KBC-a ZA VIŠESTRUKA SILOVANJA: ‘Vrhunac je bio kad su se zaključala vrata, a on je krenuo…’

Specijalizantica riječkog KBC-a DORH-u je prijavila dvojicu kirurga zbog višestrukog silovanja. Prije toga prijavila ih je i u bolnici, no nitko nije reagirao.

Riječki kirurg kojeg je potkraj prošle godine za spolno uznemiravanje prijavila jedna studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci prošlog je tjedna, odlukom ravnateljstva KBC-a Rijeka, ostao bez šefovske pozicije jednog bolničkog odjela, a prije toga i bez nastavničke pozicije na fakultetu, piše Jutarnji list dodajući kako je istog kirurga i 2014. za spolno uznemiravanje prijavila jedna medicinska sestra. Tada je zaradio opomenu pred otkaz, međutim to ga nije spriječilo u napredovanju.

SKANDAL NA MEDICINI: Pokrenuto razrješenje riječkog kirurga zbog sumnji za spolno uznemiravanje studentice na nastavi

No, uz te prijave postoji još jedna DORH-u koju je podnijela jedna liječnica koja danas radi u Irskoj. Tada je prijavila još jednog kirurga KBC-a Rijeka. Tvrdi da je godinama bila žrtva zlostavljanja koje je počelo samim ulaskom u bolnicu, odnosno kandidiranjem za specijalizaciju opće kirurgije. Umjesto prvog razgovora, dočekala ju je, tvrdi, pravnica koja joj je na stol stavila dokument kojim potpisuje da se odriče specijalizacije u korist sljedećeg na listi. “Ako sami ne odete, dobit ćete otkaz, a onda će vam tek biti teško zaposliti se jer će biti prikazano da niste bili sposobni i primjereni za taj posao”, rekla joj je. Međutim, liječnica dokument nije htjela potpisati. Tvrdi kako su uslijedili brojni razgovori s, kako kaže, uvredama, omalovažavanjima, zastrašivanjima, promjenama uputa rada, rokovima koje je nemoguće ispuniti, traženjem da bude na više operacija odjednom, vikanjem….



Fizičko i psihičko silovanje

“Vrhunac je bio kada su se zaključala vrata, a on je krenuo prema ormaru po bocu viskija. On je jedan od dvojice kirurga koji su me silovali. Jednostavno šutjeti više ne mogu, moram govoriti, to mora izaći iz mene, predugo sam to držala u sebi i potiskivala. Do te mjere da je to izbijalo kao višesatno neutješno plakanje, vraćalo se u noćnim morama, dovelo do razmišljanja o suicidu ili bijega u neki nestvaran svijet u kojem sam zaštićena. ‘Ti ima ovdje da šutiš i slušaš! Goni se da te ne vidim!’, bile su riječi šefa kirurgije”, opisuje mlada liječnica dodajući kako su je nakon brojnih maltretiranja silovala dvojica kirurga, koji slove kao vrsni stručnjaci, a od kojih je jedan pred mirovinom.

PROFESOR SEKSUALNO UZNEMIRAVAO STUDENTICU: Poznatom riječkom kirurgu zbog optužbi zabranili predavati i održavati ispite

“Doživjela sam silovanje jednog kirurga u trajanju nepune minute 2009. te jedan pokušaj nekoliko tjedana kasnije. U tom pokušaju nakon duljeg odupiranja izbjegla sam prisiljeni seksualni kontakt. Od drugog kirurga doživjela sam oralno silovanje šest puta te jedan pokušaj, a sve u razdoblju od 2011. do 2016. Uvijek je bilo po istom principu. Ne bi posustajao dok ne bi dobio što je tražio, osim u jednom navratu kada me je naposljetku pustio. Dakle, silovanje se dogodilo sedam puta, plus dva pokušaja. Govorim o razdoblju od sedam godina. Sve ostalo, psihičko zlostavljanje, događalo se gotovo svakodnevno”, priča liječnica i tvrdi da su zlostavljanja prijavljena prvo šefici odjela, koja joj je rekla da liječniku to nije prvi put i da ima debelo zaleđe, potom šefu Odjela koji nije reagirao, jednako kao ni ravnatelj.

Potom je dostavila svoj otkaz u kojem stoji da odlazi radi “dugogodišnjeg mobinga u vrlo teškom obliku koji se provodio od početka mojeg rada na Klinici za kirurgiju, seksualnog zlostavljanja te nedavno prisilnog seksualnog odnosa”. Pravnici bolnice potom su je saslušali, napisali da je bonica spremna prihvatiti otkaz, ali kako nije odradila specijalizaciju do kraja imaju pravo tražiti povrat novca. U kolovozu 2016. sve je prijavila DORH-u.

Kad je rekla da odlazi, na nju se opet vikalo. Bilo je to tri dana nakon silovanja

Na pitanje zašto je toliko dugo vremena prošlo do prijave DORH-u, odgovara da je prvo čekala da nakon njezine prijave šefu kirurgije on nešto poduzme. No, ništa se nije dogodilo, a nakon svih daljnjih prijava bolnica je odugovlačila.

Iz KBC-a je otišla na način da se javila šefu kirurgije, rekavši mu da više neće dolaziti na posao, i to na dan kada je trebala biti dežurna.”Opet je vikao na mene, preko telefona, da ja to ne mogu tako u zadnji tren javiti jer on ne može organizirati službu. Bilo je to tri dana nakon zadnjeg silovanja. Jednostavno više nisam mogla. Nije bilo dobro, plakala sam, bilo mi je slabo, povlačila sam se u sebe, bila jako napeta, nisam imala energije i nisam znala kome bih se obratila. Čekala sam da se zaručnik vrati iz Irske. Kad sam mu rekla, odmah je uzeo godišnji i vratio se prvim avionom, a ja više nikad nisam zakoračila u tu bolnicu”, prisjeća se tih teških dana.

Trenutačno je na bolovanju, no medicini se želi vratiti. Međutim, s karijerom liječnice želi nastaviti u Irskoj.