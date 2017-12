MLADA FITNESS ZVIJEZDA SAMO JE JEDNA OD BROJNIH ŽRTAVA: Analizirali smo mračnu statistiku

Ana Kurtanjek, fitness trenerica koju je prije nekoliko dana ustrijelio njezin bivši partner, otpušteni policajac Dubravko Sikermešter, bila je 39. ovogodišnja žrtva ubojstva. Desetak dana prije nje u Šibeniku je 60-godišnjakinju nasmrt pretukao njezin 28-godišnji sin.

Prema službenoj statistici Ministarstva unutarnjih poslova RH u odnosu na prošlu godinu broj ubojstava već je prošli mjesec bio veći za 2,8 posto, a s ovim posljednjim krvoprolićima taj postotak bit će i veći.

Sva ubojstva su riješena. Evo kako

Lani se u prvih deset mjeseci dogodilo 36 ubojstava, a do kraja godine bilo ih je ukupno 43. Za nadati se da ta brojka do kraja ove godine neće biti premašena. U odnosu na 2015. godinu broj ubojstava lani je porastao za deset. To je u postocima, 30,3 posto više nego godinu ranije.

No, uz te brojke posebno zabrinjava činjenica da tijekom prošle i u prvih 11 mjeseci ove godine hrvatska policija ima 100-postotnu razriješenost ove vrste kaznenih djela. Iako se na prvi pogled čini da je u pitanju pohvalan podatak i da su policijski inspektori bili iznimno uspješni, on zapravo skriva opasan trend ubojstava koja se događaju među bliskim ljudima – u obitelji gdje su žrtve roditelji ili bračni partneri, među bivšim partnerima upravo zbog prekinutih veza, zbog narušenih susjedskih odnosa, obračuna među navijačkim skupinama…

Trećina ubojstava su femicidi

Na ubojstva žena, kojih je u posljeDnje četiri godine bilo 72, posebno je upozoreno prije desetak dana u Hrvatskom saboru gdje je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila EU-projekt “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama”.

Projekt je započeo još 1. travnja ove godine i provodi se u partnerstvu s organizacijom civilnog društva Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, dok su pridruženi partneri Pravosudna akademija, Policijska akademija i Hrvatsko novinarsko društvo.

Koje su krhke karike u sustavu

Cilj projekta je identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama. Iduće dvije godine radit će se na analiziranju ‘krhkih karika’ sustava: od policijskih službenika koji su prvi kontakt sa žrtvom, preko državnog odvjetništva koje je odgovorno za pravno klasificiranje, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje nasilja prema ženama.

Na predstavljanju projekta zabrinjavajući podatak iznio je i pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave policije Krunoslav Borovec. Naime, prema službenoj statistici ubojstva žena, ili femicid, u Hrvatskoj čini trećinu svih ubojstava, a zbog obiteljskog nasilja policija interevnira u prosjeku 50 puta dnevno.

