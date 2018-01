MISTERIOZNA SMRT U IČIĆIMA: Menadžer kompanije Princess Cruises pronađen upleten u konope ispod veza jahte

Zaljevom u kojem je pronašeno Zorzinovo tijelo prije toga je prolazio putnički brod kompanije čiji je on menadžer bio.

26. prosinca prošle godine u marini Ičići pronađeno je mrtvo tijelo 55-godišnjeg Ricarda Zorzina iz Trsta, a okolnosti njegove smrti još su pod velom tajne.

Beživotno tijelo pronašli radnici marine u Ičićima

Radi se o menadžeru kompanije Princess Cruises, čije su tijelo pronašli djelatnici ACI marine ispod veza jahte, piše Novi list.

Obdukcija je pokazala da je Talijan preminuo od posljedica utapanja, no ne zna se kako je njegovo tijelo završilo u moru. Talijanski list Il Piccolo pisao je da je zaljevom u kojem je pronađeno Zorzinovo tijelo prije toga prolazio putnički brod kompanije čiji je on menadžer bio. Policija sada istražuje kako bi došli do informacija o tome na koji je način ovaj Talijan, iza kojeg ostaju supruga i troje djece, stradao.



Obitelj traži odgovore

Prema za sada poznatim informacijama, Ricardo Zorzino posljednji je put viđen upravo na tom putničkom brodu, a trag mu se gubi nakon 24. prosinca. Obitelj nije znala gdje je ni što mu se dogodilo sve do 29. prosinca, kada im je priopćeno da je pronađen mrtav. Odmah nakon toga, njegova je supruga stigla u Rijeku kako bi doznala sve o Zorzinovoj smrti, no odgovora još uvijek nema, piše Novi list.