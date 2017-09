MISTERIJ TRAJE VEĆ 12 GODINA: Do danas se ne zna sudbina nestalog poduzetnika sa Krka; Brat optužuje: ‘Postoje čvrsti dokazi, ali DORH više ne mari’

Niti nakon dvanaest godina nije riješena zagonetka nestanka Zorana Marevića, poduzetnika s Krka, kojemu se 28. srpnja 2005. godine izgubio svaki trag.

On se toga dana, u večernjim satima, dovezao motociklom do kafića na Dunatu, između Krka i Punta. Svjedoci kažu da je u prepunom kafiću sjeo za stol s dvojicom muškaraca. Kasnije više nije viđen. Njegov motocikl bio je na mjestu gdje ga je parkirao prije dolaska u kafić i sve je upućivalo da se radi o otmici.

Par dana nakon nestanka trebao vratiti 120.000 eura

Novi list piše kako je posebno neobično u ovom nerazjašnjenom slučaju da je osoba koja je nakon nestanka 44-godišnjeg Marevića podizala njegovom karticom novac na bankomatu, bila uhićena, a potom puštena na slobodu. Osim toga, ista je osoba u to vrijeme bila u kontaktu s čovjekom kojeg Marevićeva obitelj sumnjiči kao glavnog krivca, a kojemu je par dana nakon nestanka Zoran trebao vratiti dug u iznosu nešto većem od 120 tisuća eura.

“Nema u Hrvatskoj većeg vica od one – pustimo da institucije pravne države rade svoj posao. U to sam već neko vrijeme sasvim siguran, a sve temeljem svog, sad nažalost već bogatog iskustva s našim Državnim odvjetništvom, posebice onima koji tu instituciju pravne države vode u Rijeci, odnosno onima zbog kojih, ne ustežem se sada jasno, glasno i otvoreno reći – i nakon 12 godina nije poznata sudbina mog brata Zorana kao niti imena odgovornih za ono što mu se dogodilo”, kazao je za Novi list Goran Marević, brat nestalog Zorana.



Brat ide na Europski sud za ljudska prava

Razočaran u domaća pravosudna tijela, Goran Marević se namjerava obratiti Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Kaže kako je nakon niza razgovora s policijom o okolnostima bratova nestanka došao do spoznaja da je, u istražnom smislu, Zoranov nestanak “odavna iskompletiran” te da je sada u rukama DORH-a.

“Upravo u toj instituciji, tromoj, nezainteresiranoj za stvarni život i neučinkovitoj, onakvoj kakvo je izgleda cjelokupno naše pravosuđe, sad nedvojbeno svi mi iz Zoranove obitelji razaznajemo uzroke nerazriješenosti slučaja, odnosno sudbine moga brata kao i nekažnjavanja odgovornih za ono što mu se dogodilo”, kaže Goran Marević.

“Postoje čvrsti dokazi, ali DORH ne mari”

Tomu dodaje da mu je iz policije sugerirano kako je slučaj njegovog brata mnogo “čvršće potkrijepljen” dokazima od nekih mnogo poznatijih sučajeva kakav je, primejrice, bio nestanak i ubojstvo mlade Drnišanke Antonije Bilić za što je osuđen Dragan Paravinja.

Marević je, kaže, izgubio vjeru da predstavnici DORH-a uopće više žele rješiti taj slučaj.

“Na to mi ukazuje činjenica da čak ni po informaciji do koje sam došao pred godinu dana, a koja govori o mogućem mjestu gdje bi se moglo nalaziti Zoranovo tijelo, DORH do današnjeg dana nije policiji dao nalog za provedbu istražnih radnji, odnosno provjeru utemljenosti te dojave”, zaključio je.