MISTERIJ STAR 12 GODINA – OBITELJ NESTALOG PODUZETNIKA REKONSTRUIRALA NJEGOV NESTANAK: ‘Znamo tko je kriv, imamo dokaze’

Jučer je bilo 12 godina otkako je nestao Zoran Marević s Krka. Gradonačelnik Krka Darijo Vasilić sastao se jučer s ogorčenom Zoranovom obitelji, koja je s godina uspjela rekonstruirati okolnosti njegova nestanka i velik dio njih i materijalno potkrijepiti.

Obitelj je uvjerena da je njegov nestanak materijalno motiviran te razmišljaju o podizanju kaznene prijave protiv osoba koje drže odgovornima.

Obitelj otočkog poduzetnika koji je posljednjih put viđen 28. srpnja 2005. očajna je.

‘Dvanaest godina boli, muke i patnje neopisiv je križ s kojim živimo i kojeg se, iskreno govoreći, danas tek nadamo olakšati zaključenjem ove tužne priče u smislu konačnog dolaska do istine o svemu što se dogodilo, ali i sankcioniranja onih koji su odgovorni za Zoranovu sudbinu’, kazali su Zoranovi roditelji Kruno i Nedjeljka za Novi list.



‘Institucije sve znaju’

Ogorčeni su na policiju i DORH jer godinama nisu uspjeli razriješiti ovaj slučaj.

‘Trenutno stanje stvari ne daje nam mira, ali ni nade da će se, barem dok se u nadležnim strukturama nešto ozbiljno “ne prelomi”, istina ikad saznati jer sve upućuje da događanja tog kobnog dana očito nisu visoko na listi prioriteta pojedinih, u sve dobro upućenih službenika nadležnih tijela’, kazao je Zoranov brat Goran.

Sve što znaju o nestalom Zoranu doznali su sami

‘Nije tajna da je sve ili bar sve najvažnije što se u proteklih 12 godina u istražnom, odnosno kriminalističkom pa i pratećem pravnom smislu događalo, uglavnom bilo rezultat naših istraga, naših kontakata i naših razgovora s ljudima koji su imali saznanja o Zoranovim aktivnostima i o njegovim odnosima s osobama koje s više no dobrim razlogom držimo odgovornima za njegov nestanak’, naglašava Goran te napominje kako su i policija i DORH dobri upoznati s imenima, motivima te, kako tvrdi, konkretnim dokazima koji upućuju na odgovorne za ono što se dogodilo tada 44-godišnjem Zoranu.

Rekonstruirali su okolnosti nestanka

‘Sve smo, s godinama, uspjeli rekonstruirati te velikim dijelom čak i materijalno potkrijepiti’ kaže Goran te ističe kako njega i njegove roditelje nerazjašnjavanje tog slučaja učvršćuje u uvjerenju da nestanak nije bio slučajnost.

‘S obzirom da policija promptno privodi i ispituje ljude koji posredstvom društvenih mreža pišu kojekakve gluposti o pojedinim važnim pojedincima, čini mi se da je jedini način da mjerodavne ozbiljnije zainteresiramo za sve što znamo i za što čak imamo i dokaze, to da i sami počnemo brljati po Facebooku’, kaže Zoranov brat.

‘Policija nije provjerila posljednju dojavu’

Optužuje kako policija nije provjerila njegovu posljednju dojavu o osobi koja mu se javila s informacijom da ima saznanja o događajima i društvu s kojim je Zoran posljednji put viđen na Dunatu. Od te je dojave prošlo tri i pol mjeseca, no policija nije saslušala tu osobu.

Obitelj Marević stoga je sve bliže odluci da sama podigne kaznenu prijavu protiv osoba za koje, tvrde, mogu dokazati da su odgovorne za Zoranov nestanak.

‘U gradu srećemo ljude upletene u Zoranov nestanak’

‘Ono što su zaduženi za to dosad činili po službenoj dužnosti, i to protiv nepoznatih počinitelja, očito nije dovelo do ničega pa ćemo, prema svemu sudeći, u vođenju postupaka protiv odgovornih morati sami uzeti stvari u svoje ruke.

Ono što je svima nama posebno bolno i traumatično jest to što gotovo svakodnevno u gradu u kojem živimo susrećemo ljude koji su nedvojbeno upleteni u Zoranov nestanak i koji, i nakon toliko vremena, ne bivaju kažnjeni za zločin počinjen smišljeno, zbog materijalne koristi’, rekao je Goran, inače poznati maslinar, a odnedavno i vijećnik u Gradskom vijeću Krka.

Gradonačelnik Vasilić ne skriva da je ovaj neriješeni slučaj ‘navjeća rupa i mrlja’ na planu stanja opće sigurnosti na području Krka.