MISLIO DA ĆE PROĆI NEKAŽNJENO: Vlasnik riječke autoškole prijavio krađu golfa, a zapravo ga prodao u Srbiju

63-godišnji Borislav Puranović na trećem ročištu u suđenju za lažno prijavljivanje kaznenog djela te za kazneno djelo utaje, pred sutkinjom je kazao kako je kriv te kako prihvaća sankciju koju je predložilo općinsko tužilaštvo.

Borislav Puranović optužen je za lažno prijavljivanje kaznenog djela te kazneno djelo utaje. zbog toga što je u lipnju 2013. godine policiji prijavio krađu osobnog automobila VW golf 1,9 TDI u vlasništvu Porcshe leasinga, koji je koristila Autoškola Rijeka čijeg je trgovačkog društva Puranović bio osnivač i odgovorna osoba, vrijednosti 75 tisuća kuna, piše Novi List.

Prema optužnici, Puranović je 30. svibnja 2013. godine u dogovoru s drugookrivljenim Damirom Panićem odlučio prodati vozilo osobi po imenu Veljko koji živi na području Republike Srbije, premda je znao da je riječ o vozilu leasing kuće. Prevezli su vozilo do Bajakova, konkretno, Panić ga je dovezao do graničnog prijelaza, a Puranović ga svojim vozilom pratio po putu, pa u konačnici predali sporno vozilo ‘Veljku’. No, nije poznato za koji iznos je Puranović prodao golf. Panić je za uslugu prijevoza dobio 400 eura.

Iako je Puranović pred Sudom priznao krivicu, drugooptuženi Panić, ne smatra se krivim te je izrazio nezadovoljstvo odugovlačenjem i usporavanjem procesa.



Ispitana je i predstavnica leasing kuće Porsche koja je potvrdila da oni kao leasing kuća potražuju 75 tisuća kuna, što odgovara vrijednosti neplaćenog leasinga, odnosno ostatak neotplaćenih rata leasinga po ugovoru koji su sklopili s Puranovićem, navevši da se na to odnosi šteta. Na pitanje da li osim takvog obračuna zna i vrijednost automobila, predstavnica leasinga Porsche je odgovorila da ne znaju u kakvom je stanju bilo vozilo kada je ukradeno odnosno prodano pa se i ne može izjasniti o tržišnoj vrijednosti.

‘Mi potražujemo ovaj iznos da se podmiri dugovanje, a ukoliko se u međuvremenu vozilo pronađe, može se procijeniti i namiriti razliku. Inače, mi smo ugovor s Puranovićem zamrzli u lipnju 2013. godine’, pojasnila je svjedokinja.

Sutkinja Barbalić Biasiol stoga je donijela rješenje da se provede vještačenje automobila, a stranke, tužilaštvo i obrana, bili su s tim prijedlogom suglasni, piše Novi List.