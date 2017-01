MILIJUNSKE MALVERZACIJE NA SUDU: Otkriveno kako je kupljena jahta zbog koje je optužen poznati poduzetnik

I službeno je potvrđeno da je jahta Tutus, zbog čije se kupovine i sumnjivog korištenja sudi poduzetniku Miri Vrlji, suvlasniku kompleksa Kvaternik plaza, u Hrvatskoj promijenila najmanje tri vlasnika, a među njima je bila i tvrtka koja je u suvlasništvu kontroverznog Nikice Jelavića.

Podaci su to do kojih je došao Županijski sud u Zagrebu gdje se protiv Vrlje vodi postupak zbog zlouporabe položaja i milijunske štetu učinjene vlastitoj tvrtki Tutus snaga, ali i državnom proračunu.

Lažirani rashodi?

Prema optužnici, Vrlja je između 2008. i 2010. godine državni proračun zakinuo za 1,47 mililijuna kuna poreza jer je krivotvorio rashode svoje firme. Osim toga, Tutus snagu oštetio je za 2,9 milijuna kuna jer je na njezin račun kupio jahtu što ju je naovdno planirao iznajmljivati, no na kraju ju je koristio u privatne svrhe.

Prema podacima što ih je u sudski spis dostavila Lučka kapetanija Šibenik otplatu leasinga za tu jahtu dovršila je tvrtka ‘Summa Superbia’ u suvlasništvu Nikice Jelavića. ta firma ima sjedište u Kvaternik plazi i poznato je da je blizak s Vrljom.



Već u veljači 2015. godine, kada su sve rate podmirene, jahta je prodana Andriji Gudeljeviću, vlasniku tvrtke ‘Kera term’. I Gudeljević je blizak Vrlji, jer su, prema dostupnim podacima, često zajedno zajedno sudjelovali u ribolovu. Čak su prije dvij i pol godine bili na Svjetskom prvenstvu u Kostarici.

Prema službenim podacima leasing kuće za jahtu je plaćeno ukupno 2,6 milijuna kuna.

Vještakinja iznervirala optuženog poduzetnika

Sumnje tužiteljstva da je Vrlja do novaca dolazio ilegalno na sudu je potvrdila knjigovodstvena vještakinja Jadranka Tomić. Ona je izjavila da je Tutus snaga lažirala rashode te na taj način zakinula državni proračun za porez na dobit.

‘Iz dostupnih podataka proizlazi da je Tutus snaga od 2008. do 2010. godine poslovala s gubitkom, no rashode nisu prikazali onako kako to propisuje Zakon o računovodstvu’, rekla je vještakinja što je Vrlju prilično iznerviralo.

‘Dajte da vam ja objasnim, jer vještakinja to očito ne razumije’, obratio se sutkinji, koja ga je, međutim, upozorila da ne prekida svjedočenje.

‘Pridržavajte se reda jer ću vas inače kazniti’, uzvratila mu je. Vještakinja je tada dobila priliku pojasniti još da Tutus snaga rashode nije ostvarila na temelju registrirane djelatnosti zbog čega oni ne mogu biti priznati kod obračuna dobiti.

U nastavku postupka vještakinja će dodatno analizirati dokumentaciju o spornoj jahti što ju je sud dobio od Lučke kapetanije.