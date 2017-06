‘MILE MESAR’ NA IMANJU DRŽAO ROBA: Uzeo mu dokumente, tjerao ga da radi 15 sati bez pauze i da jede samo meso iz ilegalne klaonice

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv Milivoja U. (44) iz Slimena, zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, odnosno trgovine ljudima.

Poznatiji pod nadimcima “Mile debeli” i “Mile mesar”, 44-godišnjak je kojeg se sumnjiči da je krajem ožujka ove godine, preko svoje dugogodišnje poznanice i državljanke BiH, tražio da mu nađe nekoga tko bi radio ilegalno na njegovom imanju. Tako je došao do Dž. Z-a, koji je tada bio u teškoj financijskoj situaciji i trebao mu je posao. Obećano mu je da će imati osiguran smještaj i hranu, plaću od tisuću do 1500 konvertibilnih maraka (od četiri do šest tisuća kuna).

Dž. Z. u Hrvatsku je prevezao sam Milivoj, preko prijelaza Gornji Vinjani, a nakon prelaska zatražio je da mu preda dokumente. Odvezao ga je potom na imanje i smjestio u staru kuću, a već idućeg dana od ranog jutra ovaj je krenuo s čišćenjem ilegalne klaonice, odvoženjem klaoničkog otpada, pomagao je pri klanju stoke, čistio i hranio stoku, izvodio građevinske i sve druge potrebne radove, piše Slobodna Dalmacija.

Radni dan od 15 sati

Radni dan za Dž. Z-a trajao je i po 15 sati, ponekad se posao protegnuo duboko u noć, bez redovite prehrane. Obroci koje bi dobivao sadržavali bi isključivo meso iz klaonice koje nije veterinarski pregledano.



Kada je nakon mjesec dana od Milivoja zatražio dokumente kako bi posjetio svoju obitelj u Travniku, Milivoj mu je, kako stoji u optužnici, zaprijetio: ‘Nećeš ti nikud, ići ćeš kad mene bude volja jer ću ti polomiti kosti, dopustit ću ti da ideš kad napraviš sve što treba, a to će biti za 15 dana’.

Pokušao pobjeći

S obzirom na to da je Dž.Z. inzistirao na tome da želi otići, Mile ga je pokušao udariti, što je ovaj izbjegao. Preplašeni Dž. Z. je 27. travnja pobjegao s imanja. Kako nije imao novca kod sebe jer nije bio isplaćen, pješke je i stopirajući došao do prijelaza Kamensko i tamo je sve ispričao policiji.

Kada je policija pretražila imanje tamo je zatekla još jednog državljanina BiH koji je počeo bježati. Kada je uhićen, potvrdio je riječi Dž. Z-a. Milivoj U. neko vrijeme nije bio dostupan policiji, no nedavno se pojavio na ročištu na Županijskom sudu u Splitu u ranijem postupku u kojem ga USKOK tereti za pljačke mjenjačnica i šverc više od tone i pol mesa bez papira te preprodaju raznih ukradenih predmeta. ‘Mile Mesar’ već je prijavljivan zbog trgovine ljudima, preprodaje marihuane, otmice, trovanja ljudi mesom zaraženim trihinelom….