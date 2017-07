MERČEPOVAC PUŠTEN KUĆI: Iz istražnog zatvora izašao ratni veteran koji je nožem ubio mladića u svađi zbog ZET-ove karte

Džemala Paloša Kobru, 60-godišnjeg ratnog veterana koji je u travnju ove godine ubio 29-godišnjeg Antu Škembera, zadavši mu tijekom svađe u autobusu za Veliku Goricu ubod nožem, sud je pustio da se brani sa slobode.

Potvrđeno nam je da mu je ukinut istražni zatvor nakon što su vještaci psihijatri ocijenili da nije opasan za okolinu, te da neće ponoviti kazneno djelo što mu je stavljeno na teret. Odluku je donio Županijski sud u Velikoj Gorici.

Policijska potraga za ubojicom

Tijelo 29-godišnjeg Ante Škembera, za čiju je smrt osumnjičen Paloš, pronađeno je na sam Uskrs u Sloboštini, no kraj njega nije bilo baš nikakvih tragova, pa je potraga za ubojicom trajala nekoliko dana.

Nakon očevida istražitelji su rekonstruirali Škemberovo kretanje tog dana te saznali da je bio u nekoliko lokala u Dugavama gdje se družio s prijateljima i s djevojkom. Tada su počeli pregledavati i snimke nadzornih kamera na obližnjim zgradama. Samo na jednoj snimci pronašli su Antu koji je, očito zbog teškog ranjavanja, nakon nekoliko koraka, legao na zemlju. Dodatnim pregledavanjem te snimke primijetili su u pozadini svjetla autobusa. Zato su nabavili i snimku iz njega, te shvatili što se dogodilo. Radilo se o liniji koja prometuje između zagrebačkog glavnog kolodvora i Velike Gorice u koju je Ante ušao u 17,40. Pokušao je iskoristiti već ranije korištenu kartu zbog čega vozač nije želio nastaviti prema Velikoj Gorici. Tražio je Antu da izađe, no on je to odbio pa je autobus stajao što je izazvalo negodovanje putnika. Jedan od njih sukobio se s Antom i u naguravanju izvukao nož “skakavac”. Njime je mladića ubo u trbuh. Kasnije je utvrđeno da mu je oštrica prerezala trbušnu aortu zbog čega je nakon svega nekoliko minuta iskrvario.



Nitko nije vidio nož

Situaciju je istražiteljima zakomplicirala činjenica da je Ante u prvi trenutak nakon tog sukoba ostao na nogama, nasilni putnik vratio se u autobus, a vozač je nastavio prema Velikoj Gorici. Čak je nasilnom putniku, kada je ovaj izlazio, zahvalio što mu je pomogao riješiti situaciju. Nitko od putnika nije kod njega vidio nož.

Osumnjičeni 60-godišnjak, iako je morao biti svjestan da je ubo mladića, nikome nije to prijavio niti je reagirao na brojne medijske napise o Antinoj smrti. Otišao je na more tražeći posao, ali ga je policija pronašla i uhitila. Tada im je ipak predao nož kojim je smrtno ranio Antu.

Kobrin ratni put

“Prije rata je radio kao građevinar u jednoj zagrebačkoj tvrtki, a moram reći da je valjda svim ljudima iz mjesta koji su nakon njega gradili kuće pomagao. Tri godine proveo je na različitim ratištima u Domovinskom ratu, bio je ranjavan, a nakon što se vratio bio je u mirovini i živio je na relaciji kuća – kafić – kuća”, ispričali su za Večernji list Paloševi poznanici.

Paloš je 1. kolovoza 1990. počeo raditi na ustroju hrvatske policije u obučnom centru Prvi hrvatski redarstvenik, a neko vrijeme borio se i pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa.

Arsenal oružja u kući

Osim zbog ubojstva Ante Škembera prijavljen je i za posjedovanje oružja. Naime, pretražujući Palošev dom, policija je osim noža kojim je ubio Antu pronašla i 75 komada streljiva kalibra 9 puta 19 milimetara, pet komada ručnih bombi model M-75, deset komada upaljača UPMAH-2, četiri komada trotilskih metaka od 200 grama, dvije tromblonske mine M-60, dvije tromblonske mine nepoznatog proizvođača, dvije improvizirane eksplozivne naprave, jednu automatsku pušku marke FAL kalibra 7,62 milimetara s dva pripadajuća spremnika, 175 komada streljiva kalibra 7,62 puta 51 milimetar, dva komada streljiva 7,9 puta 57 milimetara, deset komada protupješačkih mina PMA-2.

U svojoj je obrani Paloš tvrdio kako nije bio svjestan da je smrtno ranio mladića kraj autobusa.