MASOVNA TUČNJAVA NA SVADBI U ZADRU: Nevjerojatan obračun gostiju počeo bezazlenim pitanjem, šokirani mladenci morali prekinuti pir

Na jednoj svadbenoj svečanosti u Zadru došlo je do masovne tučnjave tijekom koje su letjele boce, pepeljare, zubne proteze i stakla iz naočala. Općinski sud u Zadru izrekao je zbog toga uvjetnu kaznu od osam mjeseci 58-godišnjem Ž.M.

Sve se odigralo oko 1:30 ujutro 2013. godine. Sukob je počeo nakon što je 58-godišnjak vodom polio prijatelja M.B. jer je na ples pozvao njegovu suprugu. Kada mu je njegov sin prigovorio, Ž.M. je prema njemu bacio staklenu bocu. Ovaj se izmaknuo te je boca pogodila njegovu suprugu koja je plesala na podiju, i to u glavu.

Nesretna je žena zadobila otvorene rane desnog obraza te frakture osmog zuba.

Sukob nije tada stao. Ž.M. je iz neposredne blizine udario pepeljarom u nos M.B., koji je zadobio nagnječenja nosa i površinske ozljede glave, piše Slobodna Dalmacija.



Smetale mu cajke

Osuđeni je 58-godišnjak na sudu ispričao kako je te večeri mladoženji prigovorio što na večeri sviraju ‘cajke’ jer je on invalid Domovinskog rata, zbog čega mu ta glazba smeta. Kazao je kako nije mogao baciti bocu jer su na njemu bila tri konobora, a da su tri bila na M.B. Dodao je i kako je ovaj njega gušio i tukao šakama, dok je on njega tukao ‘normalno’. Njegova je supruga, tvrdi, od straha i šoka krenula prema vratima.

‘Kada me pogodio pepeljarom izletjela mi je proteza, pao sam i uzeo pepeljaru i krenuo ga gađati, no promašio sam. Tad me M.B. uhvatio rukama za vrat i počeo gušiti’, kazao je 58-godišnjak. M.B. je nato kazao kako ga je osuđeni udario na način da mu je izbio jedno staklo iz naočala.

Žena završila s posjekotinom na licu

‘Kad smo se potukli hrvali smo se, gurali, šaketali. Gađao sam ga čašom jer je on bocom gađao mog sina. Nevjesta mi je direktno sa svadbe otišla u bolnicu. Imala je porezotinu na desnoj strani lica i zub joj je razbijen’, kazao je M.B.

Jedna od uzvanica rekla je kako je skupa sa suprugom 58-godišnjaka po podu tražila njegovu protezu. Drugi svjedok je dodao kako se sve dogodilo u tri sekunde oko ponoći kada ‘mozak baš ne radi’.

Mladenci prekinuli slavlje

Zbog tučnjave na piru na sudu je odgovarao i sin R.B., kojeg se teretilo za kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda i prijetnu jer je Ž.M.koji je polio vodom njegova oca, pogodio pepeljarom u glavu. Pritom je pogođeni zadobio prijelom lijeve jagodične kosti te gornje čeljusti. Tijekom sukoba prijetio je i njegovoj kćeri poručivši joj je da će joj ‘ubiti i zaklati’ roditelje.

Šokirani mladenci naposlijetku su prekinuli svadbeno slavlje, poručivši gostima: ‘Ajde svi u pi*** materinu!’