MARIJA ŠOLA KONAČNO PROGOVORILA O AFERI S KARLOVAČKOM BANKOM: ‘Imam bilješke u podrumu koje ruše USKOK-ove optužbe’

Poričem sve optužbe koje mi se stavljaju na teret, posebno ona djela počinjena između svibnja 2007. i ožujka 2008. godine jer tada nisam ni radila u Karlovačkoj banci. Za neke od odluka što su donijete u tom razdoblju sam doznala tek iz sudskog spisa.

Ja sam u Karlovačku banku nakon 32 godina staža u drugim tvrtkama i bankama došla kao savjetnica, i nisam imala sve one ovlasti što mi ih USKOK pripisuje. U optužnici, naime, nije analizirano ništa što bi meni moglo ići u korist. Tako se uporno provlači teza da sam bila ključna osoba u Karlovačkoj banci, što jednostavno nije točno.

Sve banke rade na isti način

Rad uprave i nadzornog odbora u Karlovačkoj banci bio je identičan radu tih tijela u drugim bankama, što znači da su se odluke donosile zajednički na sjednicama. Nekada smo bili osobno nazočni, a nekada je suglasnost dana telefonski, no sve zapisnike su svi članovi uprave i nadzornog odbora uredno potpisivali.

Kao zaposlenica Karlovačke banke svega dva puta sam dobila posebnu punomoć. Jednom, 31. srpnja 2009., da potpišem ugovor za kredit tvrtki Clarus Primus, što ga je uprava tri dana ranije i odobrila, te drugi put za brisovno očitovanje mom sinu Petru Šoli za kredit koji je uredno vraćen.



A USKOK cijelo vrijeme tvrdi da je ta punomoć bila neki izuzetak što sam ga ja dobila. USKOK se do sada već mogao uvjeriti da je to bila praksa svih banaka. Pa punomoć u Hypo Alpe Adria banci imale su 64 osobe’, tvrdi Marija Šola optužena da je od svibnja 2007. do ožujka 2013. organizirano, sredstvima Karlovačke banke financirala određene projekte, iako je to bio samo način da se izvuče novac.

Imovina banke prenesena obitelji Šola?

Naime, vraćanje kredita je u više navrata prolongirano, a dio imovine banke prenesen je u vlasništvo tvrtki obitelji Šola. Među spornim zemljištima što su kupljena sredstvima banke je i ono na lokaciji Savska Opatovina, te u poduzetničkoj zoni Mlaka-Rakovec, kao i nekretnine u Splitu. Sumnja se da su Marija Šola i njezini sinovi plasirali najmanje 283,5 milijuna kuna spornih kredita i time banku izložili velikom kreditnom riziku, te joj nanijeli financijsku štetu od najmanje 33,26 milijuna kuna. Sebi su pak pribavili najmanje 99 milijuna kuna.

Prvi put Marija Šola progovorila je u ovoj aferi, jer, tvrdi, zamjera USKOK-u što nije analizirao dokaze koji bi joj išli u korist. Osim toga, u pitanju je složeno bankarsko polovanje koje je u vrijeme dok je ona radila u Karlovačkoj banci bilo regulirano dvama zakonima – Zakonom o bankama i Zakonom o kreditnim institucijama.

Tko je sve optužen u ovoj aferi

‘Pregledala sam sve zapisnike što se nalaze u sudskom spisu, te je vidljivo da su ih potpisali svi članovi uprave. Samo potkraj 2009. i tijekom 2010. godine bilo je zapisnika što ih je potpisao predsjednik uprave. No te odluke nisu inkriminirane’, podsjeća Marija Šola. U to vrijeme, predsjednik uprave Karlovačke banke bio je njezin sin Sandi Šola, koji se također nalazi na optuženičkoj klupi. Optužnicom su obuhvaćena i druga dva sina Marije Šole, Petar i Tomislav Šola, poduzetnik Drago Brekalo, bivša članica uprave Karlovačke banke Marijana Trpčić Reškovac, bivši direktor Sektora kreditno-garantnih poslova Karlovačke banke Josip Kovač, bivši predsjednik uprave Dalekovoda Luka Miličić, te poznati bivši neurokirurg Josip Paladino.

‘Tijekom 40 godina svoje karijere o svim svojim sastancima i važnijim telefonskim razgovorima vodila sam bilješke. Njih sam i slala svima za koje sam procijenila da moraju biti o tome obaviješteni. Sve moje bilješke nalaze se u podrumu moje kuće, no policija ih nije uzela sve, već samo neke. Očito se time željelo dokazati da sam imala golemi utjecaj u banci.

Radila sve u interesu banke, ali i za klijente

Ja sam samo radila na dovođenju novih klijenata. Iz tih bilješki se vidi da sam za njih radila niz poslova i pomagala im u kontaktima s bankom. Znala sam im diktirati i dopise za banku, te kalkulacije za kredite. To je bila komparativna prednost male banke čiji su krediti u pravilu skuplji. No, zbog pomoći što su ju dobivali klijenti su nam ipak dolazili.

Sve sam to radila u interesu banke a ne klijenata. Ta, gospodin Paladino je ugledni kirurg i nikada ne bi učinio ništa protiv banke’, nalgasila je Marija Šola dodajući kako su njezini sinovi, ali i braća Marijan i Mate Šarić uložili desetke milijuna kuna u dokapitalizaciju Karlovačke banke.

‘Zadnja dokapitalizacija bila je četiri mjeseca prije našeg uhićenja. Sandi je prodao nekretnine i uložio tri milijuna kuna u dionice banke. Kamo sreće da to nije učinio, već da je zadržao novac’, gotovo je zavapila Marija Šola.

‘Što će ti novac kad imaš banku’

Zamjerila je USKOK-u što je u uvodnom govoru tvrdio da je krilatica poslovanja nje i njezinih sinova bila ‘Što će ti novac, kad imaš banku’.

‘Ta rečenica izvučena je iz konteksta. Ona se nalazila među porukama što ih je moj sin Sandi razmjenjivao s Borisom Vidićem, jednim od dioničara Karlovačke banke. Naime, Vidić se Sandiju žalio što nije prodao dionice i zaradio trostruko, na što mu je moj sin odgovorio ovom rečenicom’, objasnila je Marija Šola koja danas nije željela odgovarati ni na čija pitanja, već je samo najavila da će u nastavku procesa iznijeti i dopunu svoje obrane.