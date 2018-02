MANIJAK U ‘SPITFAJERICI’ DIVLJAO U AMBULANTI: ‘Opalio je pljusku medicinskoj sestri, bidna cura ima jedva 20’

‘Čovjek kojeg je udario nije odmah mogao doći sebi i ustati s poda. Sve to su gledale i majke i djeca koja su bila tu’, ispričao je šokirani svjedok događaja.

Muškarac snažnije tjelesne građe upao je danas oko 12:30 sati u ambulantu opće medicine u Požeškoj ulici u Splitu i opalio šamar medicinskoj sestri, a jednog pacijenta oborio na pod. Nakon sumanotog napada nasilnik je pobjegao.

Mučni prizori

‘Strašno je bilo to gledati, u čekaonicu je ušao visoki, jaki muškarac od 40-ak godina u “spitfajerici” i došao do medicinske sestre tražeći neku uputnicu. Kada mu je kazala da mu je ne može dati, počeo je vikati i prijetiti, nakon čega joj je opalio pljusku. Bidna cura ima jedva 20 godina, a on toliki, još ne mogu vjerovati. Na taj prizor je skočio jedan od pacijenata iz čekaonice i krenuo obraniti medicinsku sestru, a mogu vam kazati da ni on nije bio malešan i slab. Nije mu koristilo šta je krupan jer kad ga je nasilnik udarao šakom u glavu, pao je na pod, a divljak je još prije izlaska prevrnuo stol i nestao kroz vrata.

Čovjek kojeg je udario nije odmah mogao doći sebi i ustati s poda. Sve to su gledale i majke i djeca koja su bila tu’, ispričao je šokirani svjedok događaja za Slobodnu Dalmaciju.



Traje potraga za nasilnikom

Policija ima identitet napadača tako da su male šanse da će dugo bježati od pravde. Prema prvim informacijama, nitko od napadnutih nema vidljivih ozljeda te nisu tražili pomoć liječnika.