MAMIĆ POBJESNIO NAKON ŠTO JE I MODRIĆEVA PUNICA PROMIJENILA ISKAZ, LJUTIT IZJURIO IZ SUDNICE: ‘Ovo je zastrašujuće!’

Na Županijskom sudu u Osijeku danas je nastavljeno suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću i Milanu Pernaru. Bivši čelnik NK Dinama Zdravko Mamić danas je svojevoljno napustio vijećnicu, nezadovoljan načinom ispitivanja svjedokinje Vesne Juraić, pa ga je Sudsko vijeće odlučilo udaljiti s glavne rasprave, do završetka današnjeg ročišta

Na klupu za svjedoke pred suca je došla svjedokinja Vesna Juraić, računovotkinja Dinama, ali i računovotkinja Luke Modrića u inkriminirano vrijeme te njegova punica. Juraić je bila na čelu odjela računovodstva u Dinamu od 1996. do sredine 2008., a do sredine 2009. kada je službeno prestala raditi u Dinamu, izbivala je neko vrijeme s posla zbog, kako je kazala, osobnih razloga.

‘Ja sam punica Luke Modrića. Poznata mi je Mamić Sport Agency. Vlasnik je bio Zdravko Mamić. Ja sam bila zaposlenica NK Dinama, ali sam jedno kratko vrijeme vodila knjigovodstvo za tu agenciju, ne sjećam se točno kada. Knjižila sam virmane, fakture telefona, benzina, plaće zaposlenika. Nisam znala da agencija sklapa ugovore s nekim igračima’, započela je Juraić odgovarati na pitanja. Potom je kazala kako nije imala saznanja o tome je li ili nije agencija plaćala naknade pojedinim igračima. Dodala je kako se ne sjeća da im je kupovala automobile, piše Večernji list.

‘Dok je Luka Modrić igrao za Dinamo, ja sam radila dio knjigovodstvenog posla za njega, u smislu poreza na dohodak po odbitku, to znači da se ne vode poslovne knjige i da je to konačni obračun jer nema završnog računa. Kad je ušao u sustav PDV-a, on je plaćao PDV, a taj se porez plaća po načelu isplate. Ako je dobio isplatu, platio bi taj porez. Ako klub igraču nije platio, onda on nije morao platiti niti bilo kakav porez. I to sve do trenutka dok je bio rezident Republike Hrvatske’, kazala je.



Promijenila iskaz

Kazala je kako je dokumentaciju za obračun plaćanja dobivala iz tajništva kluba.

‘Računovodstvo piše virman, temeljem kojega se plaća igraču na račun jer su svi bili u statusu samostalne sportske djelatnosti. Što se tiče plaćanja poreza na dohodak, igrač je mogao, navela je, birati između dviju mogućnosti. Jedan je da vodi poslovne knjige, a drugi je po odbitku i tada ne vodi poslovne knjige. Luka Modrić izabrao je plaćanja po odbitku, kao i većina igrača. U tom slučaju, klub plaća porez za igrača, a njemu potom uplaćuje neto na njegov poslovni račun. Igrač je bio dužan izdavati račune, dok je bio rezident RH, a za njega sam to činila ja’, opisala je.

Potom je kazala kako joj je u travnju 2008. godine tajnica kluba donijela dva ugovora – jedan o transferu Luke Modrića, zaključen između Dinama i Tottenhama, i drugi aneks ugovora koji regulira podjelu transfera između Luke Modrića i Dinama koje je, kako je kazala pred sudom, ‘proknjižila na jednoj temeljnici’.

Potom ju je tužitelj upozorio da je u iskazu, koji je dala u rujnu 2015. godine, navela kako je sporni aneks vidjela ‘kada mi ga je donijela tajnica, u razdoblju od srpnja 2008. do srpnja 2009. kada je bila pretežno kod kuće i nije redovno dolazila na posao u ured’. Razlika između današnjeg iskaza i onog iz rujna 2015. je izjava da je ugovor i aneks vidjela u travnju 2008.

‘Prvi put sam vidjela aneks kada sam ga knjižila. Sjećam se da me je kolegica koja je radila završni račun za 2008. zamolila negdje u veljači 2009. da joj pomognem u izradi toga računa, i tada smo pregledavali ponovno svu dokumentaciju. I to je bilo pitanje kada sam opet vidjela aneks, kada sam radila završni račun’, ponovila je na traženje suca da pobliže pojasni.

Reakcija Zdravka Mamića

‘To je zastrašujuće!’, viknuo je na to Zdravko Mamić.

‘Ja hoću imati čistu situaciju, a vi vršite ovako pritisak na svjedokinju’, upozorio ga je sudac.

Potom je sudac ponovno upitao svjedokinju zbog čega je u iskazu iz rujna 2015. kazala da je ugovor i aneks vidjela u razdoblju od srpnja 2008. do srpnja 2009., te sjeća li se kakve druge dokumentacije, osim spomenutog ugovora o transferu te aneksa?

Juraić je odgovorila da ne zna zbog čega je u prošlom iskazu spomenula to razdoblje, a onda se u sve uključio Zdravko Mamić koji je zbog svoje neprimjerene reakcije zaradio opomenu suca.

‘Rekla je isključivo “ne”, a ne “ne sjećam se”‘, kazao je oštro Mamić.

‘Istjerajte me van i onda ispitivajte svjedoka! – povisio je ton Mamić i izjurio van.

S obzirom da je uzeo riječ bez odobrenja i samovoljno napustio sudnicu predsjednik vijeća Darko Krušlin Mamića je odlučio udaljiti s rasprave do završetka današnjeg ročišta, s čijim će sadržajem Mamić biti naknadno upoznat.