MAJKU NESTALOG MUŠKARCA IZ ČAKOVCA ŠOKIRAO BRZOJAV: Prijavila da joj nema sina, a on već ležao mrtav u zagrebačkoj bolnici

Kad se 12. kolovoza Robert Gašparić nije vratio kući, majka Ljubica je policiji prijavila nestanak sina. Tek dva dana kasnije, stigao joj je brzojav u kojem je pisalo da je njezin sin već umro.

Ljubici Gašparić brzojav o smrti 50-godišnjeg sina stigao je tek dva dana kasnije, u ponedjeljak. Na njemu je stajao liječnički potpis koji je potvrdio Robertovu smrt, no na njemu se nije vidjelo iz koje je bolnice brzojav poslan.

Nesretna je majka potom nazvala policiju koja joj je potvrdila vijest o Robertovoj smrti, a rekli su joj i da se njegovo tijelo nalazi u zagrebačkoj KBC Dubrava, piše 24 sata. Još uvijek nije poznato zašto je brzojav o njegovoj smrti zapeo i do majke stigao tek dva dana kasnije.

Kasnije se doznalo da je Robertu pozlilo u subotu navečer dok je bio u kafiću u Čakovcu. Prema neslužbenim informacijama, on je sam otišao do bolnice u Čakovcu, odakle ga je hitna prebacila u Zagreb. Tamo je preminuo iste večeri, no toga dana nitko još nije imao informacije o njemu kada je Ljubica zvala centar 112 i Hitnu pomoć.