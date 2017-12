MAJKA UBIJENE KRISTINE STRAHUJE OD NEADEKVATNE PRESUDE: ‘Srela sam Davidova oca u kafiću s inspektorom koji je nadležan za naš slučaj’

Majka ubijene djevojke strahuje da bi ubojica njezine kćeri mogao proći nekažnjeno jer se pokušava izvući na neuračunljivost.

Određen je početak suđenja Davidu Komšiću koji je potkraj veljače, u automobilu parkiranom ispred zgrade u kojoj je živjela, nožem na smrt izbo 18-godišnju djevojku Kristinu Krupljan. Sudac je odredio kako će suđenje u ovom postupku započeti 1. veljače. Kristina je bila Davidova bivša djevojka, a pretpostavlja se da ju je izbo na smrt kada mu je rekla da s novim dečkom čeka dijete. Iako je pobjegao s mjesta ubojstva ubrzo se pojavio u policijskoj postaji i priznao što je učinio.

Mladi par godinama se svađao i mirio, a razlog je uglavnom bilo Komšićevo nasilno ponašanje prema Kristini. Međutim, čini se da mu prijave policiji nisu ništa značile. Nakon prijave iz 2014. dobio je zabranu prilaska Kristini, no toga se nije držao. Svega tri mjeseca prije nego što ju je brutalno izbo nožem, David Komšić je s trojicom svojih prijatelja svoju bivšu djevojku Kristinu zaskočio na ulici i pretukao je jer je prekinula s njim. Samo nekoliko sati prije nego što je ubijena Kristina je ponovno odlučila svjedočiti protiv nasilnog mladića.



Strah od mogućeg izbjegavanja kazne

Kristinina majka strahuje da bi ubojica njezine kćeri mogao proći nekažnjeno jer se pokušava izvući na neuračunljivost.

‘Pokušava se izvući na neuračunljivost, a od doma je uzeo nož kojim je izbo moju kćer 78 puta. Toliko ih je zadao mojoj kćeri koja je bila trudna. Bila bih najsretnija da zauvijek završi u zatvoru, valjda bih tada prestala ići psihijatrici i piti tablete. Bila sam na svakom pripremnom ročištu pa tako i danas. Jedino mi je to preostalo u životu, da dočekam da ubojica moje kćeri bude kažnjen. Iako je to neće vratiti, želim da taj monstrum zauvijek ostane u zatvoru jer je opasan i, ako izađe na slobodu, mogao bi ponoviti zločin’, kazala je Kristinina majka Vesna Krupljan za Index.

Dodala je kako će se boriti svim snagama da dobije što veću kaznu. Teško joj je kaže, gledati ga u sudnici te dodaje kako je do sada niti jednom nije pogledao u oči. Njegova oca, ugostitelja iz Volovčice, kaže, srela je nakon posjeta psihijatrici, no ni on je nije žalio pogledati u oči.

Komšićev otac u društvu inspektora

Netom nakon ubojstva njezine kćeri kod nje su došle majka i teta Davida Komšića izraziti joj sućut, a Komšićev otac joj je prišao u kafiću dva mjeseca nakon ubojstva.

‘Komšićeva mama je s njegovom tetom došla kod mene doma četiri dana nakon što je njezin sin ubio moju kćer. To je bilo 26. veljače, došle su izraziti saćut. A njegova sam oca srela u travnju u jednom kafiću kad sam se vraćala od psihijatrice s Rebra. Tada mi je došao izraziti sućut. Bahat je kao i njegov sin. Prišao mi je u kafiću bez da me pogledao, imao je spuštenu glavu. Rekao mi je samo “primi moje saučešće”, a ja sam mu na to rekla da mi njegova sućut ne treba. Bio je u tom kafiću s inspektorom iz 4. policijske postaje, znam te inspektore iz te policijske postaje’, rekla je Vesna Krupljan.

Na upit portala Index.hr zbog čega se inspektor iz IV. policijske postaje, koja ujedno pokriva područje ubojstva, našao s ocem osumnjičenog u kafiću, iz MUP-a još uvijek nisu odgovorili.

Nova strategija obrane

Podsjetimo, nakon što se jučer nije uspio nagoditi s tužiteljstvom na 10 godina zatvora, David Komšić sjest će 1. veljače iduće godine na optuženičku klupu zbog ubojstva bivše djevojke.

U optužnici podignutoj u lipnju ove godine stoji da je Komšić 22. veljače oko 21.30 sati u Zagrebu, na izuzetno brutalan način usmrtio bivšu djevojku nakon što su se vratili iz večernjeg izlaska, a znajući da je ona u novoj ljubavnoj vezi s drugim i da je trudna te da želi prekinuti emotivnu vezu s njim.