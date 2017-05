MAJKA NAPADAČA IZ VRSARA OPTUŽUJE: ‘Krivim i njega, krivim i nju jer to što je ona napravila nije smjela’

Istarska policija i dalje je na nogama jer je Danijel Brnos i dalje ui bijegu. On je u nedjelju oko 14 sati kod recepcije hotela Pineta u Vrsaru hicima iz vatrenog oružja ranio bivšu djevojku, 19-godišnju Martinu Terlević iz Seline kraj Svetog Lovreča, i njenog kolegu, 23-godišnjeg Roberta Cuccurina iz Bala.

KRVOPROLIĆE U HOTELU: Pucao u bivšu i njezinog dečka pred turistima, policija intenzivno traga za njim – objavila je fotografiju

Djevojka i mladić u koje je Brnos ispalio više metaka, najmanje pet, ranjeni su u predjelu glave i prsnog koša, no oboje su izvan životne opasnosti, potvrdio je za Novi list glasnogovornik pulske Opće bolnice Goran Paić. Iako su zadobili ozljede koje se smatraju teškima, meci nisu oštetili vitalne organe. Oboje su nakon operativnih zahvata u stabilnom stanju.

Ozlijeđeni su pod 24-satnom zaštitom policije. Naime, dvoje policajaca s dugim cijevima stoje pred njihovom bolničkom sobom, a cijela bolnica i odjel na kojem su smješteni pod pojačanom je prismotrom.



Mmuškarac koji je svojevremeno služio zatvorsku kaznu u vrijeme kada je i Brnos bio iza rešetaka kaže da je Brnos uvijek bio željan medijske pažnje.

NAPADAČ IZ VRSARA IMA DEBELI KRIMINALNI DOSJE: Tukao policijske službenike, a nakon krađe automobila lovili su ga tri dana helikopterom

“U zatvoru nam je stalno prodavao neke priče da bi si davao na pažnji i pravio se da je netko. No, svakodnevno je nazivao mamu i slao pisma novinarima. Napričao nam je brdo gluposti, ali iznenadio sam se kada sam pročitao da se ovoga puta nije libio ni vatrenog oružja”, rekao je za Novi list bivši zatvorski cimer Danijela Brnosa.

“Krivim i njega, krivim i nju jer to što je ona napravila nije smjela. U biti ona je našla drugoga i on je napravio što je napravio. Sin mi se još nije javio, htjela bih da mi se javi jer ne mogu više ovako, to me ubija. Ne znam gdje je sada. Šaljem mu poruke, ali ništa, nema odgovora. Poručujem mu da se hitno javi mami i neka se javi policiji. Hitno, da znam da je živ. Mama je uz njega. Nema što bježati, što je napravio, napravio je. Da li je moj sin uopće živ? On je meni uvijek govorio da ću ja njemu doći na sprovod, a ne on meni. Nisam više normalna, mrtva sam”, kazala je Danijelova očajna majka Dolores Rajačić.