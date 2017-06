TUŽITELJI IZREŠETALI ZBUNJENOG MODRIĆA NA SUĐENJU MAMIĆU: ‘Podizao sam novac i davao ga Mamićima. Tako je Zdravko htio’

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić izjavio je na Županijskom sudu u Osijeku kako je uz ugovor s Dinamom potpisao pripadajući aneks koji je regulirao podjelu zarade od mogućih transfera.

Modrić je to izjavio na procesu koji se vodi protiv Zdravka Mamića i još trojice okrivljenika svjedočeći o okolnostima svoga transfera iz Dinama u Tottenham. Za Dinamo je počeo igrati s 14 godina i tamo se zadržao sve do 22. godine, a u Tottenham je prešao za, kako je rekao, iznos između 21 i 23 milijuna eura.

Ugovor s Dinamom potpisao je 2004. godine i nije imao menadžera, a potpisivanju su bili nazočni njegovi roditelji, napomenuo je. Dodao je kako je uz ugovor potpisao i pripadajući aneks koji je regulirao podjelu zarade od mogućih transfera.

Podjela 50-50

Prema Modrićevim riječima, sadržaj aneksa predvidio je da zarada od transfera ide 50 posto iznosa njemu i 50 posto iznosa Dinamu. Svaki put kada je potpisivao ugovore, potpisivao je i anekse.



Na pitanje državnoga odvjetnika Tončija Petkovića kako se obavljala podjela novca od prelaska u Tottenham, odgovorio je kako je, nakon što je Tottenham isplatio Dinamo, polovica toga dijela išla na njegov račun, a on je dio koji je pripadao Zdravku Mamiću isplaćivao na ruke Mamićevu sinu ili bratu.

Također je rekao kako je to tako tražio Zoran Mamić.

Tijek događaja

NOVO 11:45 U jednom trenutku Zdravko Mamić je preuzeo ulogu ispitivača Luke Modrića.

Mamić: ‘Gospodin Luka, jel se sjećaš možda na koji vremenski period i rok si potpisao prvi profesionalni ugovor s Dinamom?’

Modrić: ‘Mislim da je prvi profesionalni ugovor bio na pet godina.’

Mamić: ‘Jel se sjećaš događaja u Mimari? Sjećaš li se na koliko si tada godina potpisao ugovor?’

Modrić: ‘Tada sam potpisao na 10 godina.’

Mamić: ‘Koliki je bio iznos plaće?’

Modrić: ‘Ne mogu se sad točno sjetiti, ali mislim da je tada bio ugovor na 132.000 eura godišnje. Kasnije se to nešto mijenjalo.’

10:40 Građanski ugovor s Mamićem potpisao je kad je došao u Dinamo, prvo s agencijom, a nakon što je postao punoljetan s Mamićem, nastavio je Modrić.

‘Nakon što bi Tottenham uplatio Dinamu dio transfera, polovica toga iznosa sjela bi na moj privatni račun. Sukladno građanskom ugovoru, slijedile su isplate Mamiću. Podizao sam novac i u poslovnici Hypo banke predavao ga Zoranu Mamiću ili Zdravkovu sinu Mariju’, objasnio je Modrić.

Na pitanje zašto novac nije uplaćivao na račun, Modrić je kazao kako je ‘tako htio Zdravko Mamić’.

‘Nakon što sam isplatio što sam trebao, raskinuli smo naš građanski ugovor’, rekao je nogometaš nakon čega mu je tužitelj predočio ugovor iz spisa, odnosno raskid ugovora. Modrić je potvrdio kako pretpostavlja da je to taj ugovor.

‘Odluku da mi pripada pravo na 50 posto transfernog obeštećenja dogovorio sam s Dinamom, sa Zdravkom Mamićem kao predstavnikom kluba’, kazao je dalje te dodao kako je pri odlasku u Tottenham potpisivao ‘neke ugovore o raskidu ugovora’ kako bi mogao dobiti ispisnicu iz kluba, prenosi Večernji.

10:20 Tužitelj Petković je Modriću predočio njegov iskaz iz istrage, u kojem je tada kazao:

‘U više navrata ja sam razgovarao sa Zdravkom Mamićem vezano uz moj transfer iz Dinama u neki europski klub, meni je Zdravko Mamić u nekoliko navrata tijekom tih razgovora obećao da ću dobiti određeni iznos od transfera, time da nikad nije spominjao o kojem se točno iznosu radi. Iako je Zdravko Mamić meni obećao dio novca, to nikada nismo stavili u pisanu formu, već je sve bilo temeljem usmenog dogovora između mene i Zdravka Mamića.

Vezano za tu formu dogovora, ja sam pri tome mislio na naš građanski ugovor koji sam imao zaključen s Mamićem, a koji je regulirao pitanje te raspodjele. Nisam mislio na aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja između mene i Dinama jer sam ja taj transfer ugovora imao. U to vrijeme, kad sam o tome razgovarao s Mamićem, nije postojao pismeni ugovor o tom pitanju između mene i Mamića.’

Modriću je predočen još jedan dio iskaza:

‘Nakon što sam već igrao za Tottenham, koliko se sjećam, sačinjen je aneks profesionalnog ugovora između mene i Dinama, po kojemu meni pripada 50 posto transfera. Mamić mi je tada objasnio kako je nužno da ja potpišem taj aneks, kako bih mogao dobiti dio novca od transfera u Tottenham’, pisalo je u iskazu, no Modrić tvrdi kako on to nikada nije rekao.

‘To ja nikada nisam rekao. Kazao sam da se ne mogu sjetiti kad je to napravljeno. Razgovarali smo nakon transfera jedino o našoj rastavi, da on nema nikakvih potraživanja prema meni, da razriješim taj građansko-pravni odnos između mene i Mamića’, kazao je Modrić.

9:57 Zdravko Mamić drugi put je izgubio živce, maše rukama i ponavlja što je Modrić već rekao, nakon čega riječ preuzima sudac Krušlin.

‘Čuo sam što je svjedok rekao i to je konstatirano. Još jednom ustanite, a da niste dobili riječ ja ću vas novčano kazniti. Ometate raspravu, zbunjujete svjedoka, pravite nered’, rekao je sudac.

‘Meni visi 10 godina zatvora’, kazao je Mamić, na što mu je Krušlin odgovorio: ‘Ja znam što vama visi, ali to vam ne daje za pravo da se tako ponašate’.

Nakon ispada, sudac rezimira: ‘Prvi aneks iz 2004. i drugi iz 2005., a kasnije ste 2008. potpisali, kod odlaska, ponovno taj aneks ugovora, s tim da je ostao datum iz 2004. Pitanje je jeste li radili još koju izmjenu aneksa?’, na što se ubacila odvjetnica Jadranka Sloković.

‘Gospodine sudac, ni mi više ne razumijemo što se pita. Zbunilo se svjedoka’, rekla je Sloković.

9:50 Modrić je kazao kako nije dobio primjerak aneksa te da ne zna zašto.

‘Mislim da je u ime kluba aneks potpisao Zdravko Mamić, rekao je Modrić.

9:30 Tužitelj Tonči Petković predočio je Modriću aneks ugovora od 10. srpnja 2004., za kojeg je Modrić potvrdio da ga je potpisao, vjeruje da je to bilo kad je odlazio iz Dinama 2008. godine.

‘Možete onda objasniti kako to da se na njemu nalazi datum 10. srpnja 2004.?’, upitao ga je tužitelj.

‘Zato što kad sam odlazio iz Dinama, po ugovoru iz ranijeg aneksa, novac iz transfera trebao je ići u inozemstvo, ali ja sam inzistirao da ne želim da dajem novac u inozemstvo, već želim da ide u Hrvatsku’, rekao je nogometaš te dodao kako je novac trebao ići njemu. Tada, kaže, nije imao otvoren račun u inozemstvu, već ga je trebao otvoriti kad do transfera dođe.

Na tu je izjavu Mamić imao prilično nervoznu reakciju.

Mamic se uznemirio, nervozno ustao i ponavljao da je Modric vec dva puta odgovorio na pitanje. Prodanovic: zbunili smo svjedoka! #N1info — Antonio Zavada (@azavada) June 13, 2017

9:15 ‘Došao sam u Dinamo s 14 godina i bio sam do svoje 22. godine. U međuvremenu sam bio dvaput na posudbi, u Zrinskom iz Mostara i Interu iz Zaprešića. Iz Dinama sam prešao u Tottenham. Mislim da je Dinamo za moj prelazak u taj klub dobio 21 ili 23 milijuna eura, ako se ne varam. Dio tog novca je isplaćen i meni, temeljem aneksa koji sam potpisao s Dinamom o podjeli tog transfera 50:50. Dogovarao sam tu podjelu s gospodinom Mamićem, ne sjećam se da sam i s kim drugim o tome razgovarao. Anekse ugovora, pa tako i o podjeli transfernog obeštećenja, potpisivao sam svaki put kada bih produljivao profesionalni ugovor s Dinamom, a mislim da sam ga dva puta produljivao’, rekao je Modrić.

Prvi profesionalni ugovor s Dinamom potpisao je kad se vratio s posudbe, kazao je. Kaže kako je to bilo ‘negdje 2003. ili 2004.’

‘Bio sam potom opet posuđen u Inter Zaprešić na pola godine. Nisam imao menadžera kod potpisivanja prvog ugovora. Bili su samo roditelji. Prvi aneks kojim mi pripada pravo na dio od transfernog obeštećenja potpisao sam kada i prvi ugovor s Dinamom’, rekao je Modrić, prenosi Večernji.

Modric upravo poceo svjedocenje na sudjenju Mamicima u Osijeku, potvrdio da je dio transfera u @SpursOfficial isplacen i njemu #n1info — Antonio Zavada (@azavada) June 13, 2017

9:00 Sud je pod pojačanim osiguranjem, a pravosudni policajci pretresaju sve koji ulaze. Modrić je, čim je kročio u zgradu suda, izoliran u sobi za svjedoke.

Podsjetimo, USKOK optužuje Mamića da je antidatirao aneks ugovora o profesionalnom igranju između Dinama i Luke Modrića, koji je sastavljen u vrijeme kad je Modrić već otišao u Englesku, kako bi se na taj način opravdala isplata 50 posto transfernog obeštećenja Modriću. Nogometašu je tako naknadno isplaćeno 80 milijuna kuna, od kojih je odbijen porez od 14,2 milijuna kuna. Modrić je zatim Mamiću i njegovim suradnicima proslijedio 52 milijuna kuna. Kako je kazao, Mamić nije htio da prebacuje novac na račune, već da podigne keš i preda ga njegovu bratu Zoranu Mamiću ili sinu Mariju Mamiću.

‘Novac koji mi je ostao na računu koristio sam za svoje osobne potrebe. Smatram da taj novčani iznos meni i pripada s obzirom na činjenicu da je zahvaljujući meni NK Dinamo uprihodio značajna sredstva od mog transfera u Tottenham, ali i od sponzora. Međutim, ako se tijekom postupka utvrdi da ja nisam imao pravo na taj novac, spreman sam ga vratiti’, rekao je Modrić u iskazu za USKOK u ljeto 2015, pisao je Jutarnji.

‘Vjerovao sam Mamiću’

Naveo je kako je Mamiću vjerovao te da je, bez da je gledao, potpisivao sve što je Mamić stavljao pred njega. Modrić je na saslušanju u USKOK-u potvrdio da je aneks potpisan tek nakon njegova transfera u Tottenham. Opisao je tada i svoje ranije dogovore s Mamićem.

‘U više navrata razgovarao sam sa Zdravkom Mamićem vezano uz moj transfer iz Dinama u neki od europskih klubova te mi je on nekoliko puta tijekom tih razgovora obećao da ću dobiti određeni novčani iznos od transfera, s time da nikad nije spominjao o kojem će se iznosu raditi… To nikada nismo stavili u pisanu formu, već je sve bilo temeljem usmenog dogovora između mene i Zdravka Mamića… O tome ni s kim drugim nisam razgovarao’, ispričao je Modrić USKOK-u. Rekao je i kako je nakon prelaska u Tottenham, znajući da je cjelokupan iznos obeštećenja, 21 milijun eura, na temelju sklopljenog ugovora pripao Dinamu, u više navrata pitao Mamića koliko će dobiti od tog transfera. Mamić mu je ponavljao kako mora razmisliti i da će mu javiti. Modrić nije demantirao da je prilikom odlaska iz Dinama potpisao zapisnik o raskidu ugovora s Dinamom u kojem stoji da više nema nikakvih potraživanja prema klubu.

Potpisao ugovor bez da ga je pročitao

‘Bio sam presretan što odlazim u novi klub i u najbolju ligu na svijetu. Imao sam i bezgranično povjerenje u Zdravka Mamića te sam navedeni zapisnik potpisao na temelju njegova naloga, a da ga nisam pročitao’, rekao je Modrić.

‘Međutim, rekao je da ću ja od tog iznosa dobiti samo manji dio za zasluge koje sam ostvario kao igrač Dinama i što sam dulje ostao u klubu, s obzirom na to da sam i godinu dana prije transfera u Tottenham imao ponude za odlazak. Preostali dio od tih 50 posto ja sam trebao predati Zdravku Mamiću s osnove, kako je rekao, njegova ulaganja u moj dotadašnji igrački nogometni razvoj’, rekao je Modrić u USKOK-u. Ugovor je potpisao skupa s roditeljima jer još nije bio punoljetan. Mamićeva sportska agencija plaćala mu je mjesečno 500 njemačkih maraka, a osiguravali su mu i sportsku opremu te smještaj u Zagrebu. Za 18. rođendan dobio je novac za kupnju pola godine starog Golfa V, a potom je bio na plaći u Dinamu.

U USKOK-u je Modrić ponavljao kako je imao povjerenje u Mamića.

Sutra svjedoči Dejan Lovren

‘Sa Zdravkom Mamićem imao sam veliki odnos povjerenja pa se nisam posebno ni interesirao o čemu se točno radi, nego sam potpisivao sve što mi je on rekao da potpišem. Što se tiče odredbi samog ugovora, koliko se sjećam bile su identične kao i u građanskim ugovorima drugih igrača koji su također imali zaključene takve ugovore s Mamićem’, prisjetio se Modrić te napomenuo da su taj građanski ugovor raskinuli 2012., nakon što je Mamiću predao posljednji dio sada spornog novca od transfera.

Sutra će se na klupi za svjedoke pojaviti i nogometaš Liverpoola Dejan Lovren, a u vezi s aneksom ugovora iz 2008. godine te transferom u francuski Lyon.