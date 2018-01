LOPOV U SPLITU NASAMARIO POLICAJCE: Čekali su ga u zasjedi, a on je spektakularno pobjegao s plijenom

Razbojnika nisu uplašili niti hici upozorenja

Drski pljačkaš dvaput je opljačkao poslovnicu Hrvatske pošte u Ulici Domovinskog rata u Splitu. Tek četiri dana nakon što je počinio razbojstvo lopov se ponovno poslužio novcem iz te poslovnice, iako su ga policajci čekali u zasjedi.

Naime, policija je imala sumnje i saznanja da će pljačkaš ponovno krenuti u pohod, stoga je nekoliko policajaca danima dežuralo u sobi za videonadzor u poslovnici i pratilo hoće li i kada razbojnik ući unutra, piše Slobodna Dalmacija. U utorak navečer, deset minuta prije 20 sati, u poštu je ušao maskirani muškarac te izvadio pištolj. ‘Ovo je pljačka’, viknuo je. Dvije djelatnice stajale su u šoku, a jedna od njih počela je vikati ‘Evo ti pare, nosi sve, evo ti…’

Priredili mu zasjedu

Tada su kroz sporedni ulaz utrčala trojica policajaca, izvadili su pištolje te se rasporedili 10-15 metara od ulaza u poštu čekajući da razbojnik izađe. Četvrti policajac ostao je u sobi za nadzor i pratio što se događa. Čim je pljačkaš izašao, policajac koji je ostao u poslovnici uplašene je djelatnice smjestio na sigurno.



Kad je lopov izašao policajci su ispalili dva hica upozorenja u zrak te mu naredili da legne, no on je s pištoljem u ruci i plijenom podigao ruke kao da će se predati, krenuo kleknuti, a zatim izveo spektakularan bijeg. Čučno je na jednu nogu, a zatim naglo skočio i počeo bježati prema hotelu ‘Atrium’. Iako je policajac ispalio još jedan hitac upozorenja, razbojnika to nije zaustavilo. Izgubio se među zgradama na Brodarici, a dvojica policajaca koja su trčala za njim nisu ga uspjela uhvatiti.

Nisu imali previše izbora

Mnogi se pitaju zašto policija nije pucala u pljačkaša i kako je jedan lopov nasamario nekoliko policajaca, no jedan od iskusnh bivših policajaca objasnio je logiku kojom su se vodili njegovi kolege. Postojala je mogućnost da metak pogodi nedužnog prolaznika, što bi bilo mnogo pogubnije nego što je bijeg pljačkača s nekoliko tisuća kuna plijena, prenosi Slobodna Dalmacija. Također, navodi bivši policajac, da su policajci stali bliže izlazu, odnosno ulazu u poštu, moguće je da bi razbojnik ušao nazad u poslovnicu i uzeo jednu od djelatnica za taoca.

Splitska policija i dalje traga za razbojnikom. Doznaje se kako je upravo on prošli mjesec dvaput orobio poštu u Ulici gradišćanskih Hrvata.