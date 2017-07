LOCIRAN MOBITEL NESTALE MLADE MAJKE? Neutješni suprug moli: ‘Budi s kim hoćeš, samo mi reci da si živa’

Slučaj misterioznog nestanka mlade majke Danijele Janković Hrnčić (24) koja se u petak ujutro odvezla automobilom od svoje kuće u Donjem Stupniku te joj se otad gubi svaki trag, i dalje je neriješen. Iako policija ne daje nikakve službene izjave, o Danijelinom nestanku progovorio je stručnjak za računalne mreže koji tvrdi da je signal njezinog mobitela lociran najprije u Austriji, a potom i u Njemačkoj.

Danijelin suprug Huse Hrnčić, i dalje nema pojma što se dogodilo tog kobnog petka ujutro kad se posljednji put čuo sa svojom suprugom. Tvrdi kako su razmijenili par poruka i poziva tijekom jutra te kako je sve bilo normalno. Iz kuće u Donjem Stupniku, gdje je živjela s roditeljima, suprugom i petogodišnjom kćerkicom izašla je u petak oko 9 sati, a odvezla se svojom plavom Golf “šesticom” koju joj je prije dvije godine poklonio upravo suprug.

‘Jesi još doma?’

“Ja sam iz kuće u autopraonicu na Jankomiru, gdje radim, otišao u 7.20 sati, a s njom sam razmijenio nekoliko poruka sat vremena kasnije. Napisao sam joj: “Ljube, jesi još doma?”, a ona mi je odgovorila kako upravo suši kosu i da zatim ide podići nalaze kod doktora u Remetinec. Čuli smo se još u 9.34 kad mi je rekla da je upravo na bankomatu i da podiže novce, a idući poziv sam joj uputio u 10.30 sati, ali broj joj je bio nedostupan, rekao je za Večernji list Danijelin suprug, jedva susprežući suze te moleći Danijelu da se javi njemu i njihovoj kćerkici kako bi se uvjerili da je dobro.





“Molim te, Danijela, samo mi javi da si dobro, samo mi reci da si živa i zdrava. Ako me ne želiš, budi s kim god hoćeš, gdje god hoćeš, volim te i ništa ti neću zamjeriti, ali ne drži i mene i našu kćerkicu i svoje roditelje u neizvjesnost”, zavapio je očajni suprug.

‘Ne budi dosadan’

32-godišnji Danijelin suprug na policiju je otišao u petak navečer, a otad ih konstantno naziva kako bi doznao ima li kakvih novih saznanja o Danijelinom misterioznom nestanku.

On navodi kako su mu u policiji rekli da “ne bude dosadan” te da ih “pusti da rade svoj posao”. Jedino što su mu zasad rekli o slučaju jest to da je Danijela tog petka ujutro razmijenila četiri poziva s jednim brojem mobitela, no taj mu broj ne žele dati, a navodno su mu potvrdili i da se Danijela nalazi unutar granica Hrvatske.

Međutim, potpuno suprotno tvrdi Goran Hren, specijalist za računalne mreže koji je radio i na slučaju lociranja Amerikanke Vanesse Raney, a koji je na zamolbu Huse Hrnića pokušao locirati njegovu suprugu, odnosno njezin mobitel, navodi Večernji.

“Nakon što me Danijelin muž nazvao i dao mi podatke o njezinu mobitelu, mail adresama i Facebook profilu, ustanovio sam da se Danijela nalazi izvan Hrvatske jer je zadnje spajanje njezina mobitela bilo 21. srpnja u 18.33 sati na javnoj mreži u Austriji, a 24. srpnja u 20.28 sati na Vodafone mreži u Njemačkoj.

‘Kad će mama doći’

Prema svim testovima prema njezinu mobitelu i podacima koje imam, ona se nalazi u Njemačkoj. S obzirom na to da se Danijela vodi kao nestala, svakako bi naše institucije trebale kontaktirati sa službama u Njemačkoj. Napominjem i kako je njezin broj mobitela nedostupan, ali se njezin uređaj preko njezinih podataka spajao na internet. Inače, do informacija o njezinoj lokaciji došao sam preko javno dostupnih aplikacija, a laički rečeno, svaki uređaj spojen na neku mrežu vidljiv je i dostupan, pitanje je samo kako doći do njegove adrese. Svaki takav uređaj ostavlja neki trag, odnosno “log” koji se može u realnom vremenu komuniciranja locirati”, rekao je Goran Hren.

Iz zagrebačke policije zasad odbijaju davati izjave o ovom slučaju. Osim Danijelina supruga i kćerkice koji se već danima pitaju gdje je ona, u šoku su i njezini roditelji.

“Otac joj je tu u Stupniku, zatvorio se u sobu, ni s kim ne razgovara, strah me je da mu se nešto ne dogodi. Kćerkica je na moru s bakom i svaki dan pita: “A kad će mama doći”, zasad joj još uvijek ne govorimo što se zapravo događa” , rekao je Huse Hrnić.

On tvrdi da mu je u cijeloj priči najbitnije da mu se nestala supruga javi te da zna da je s njom sve u redu.

“U vezi smo deset godina, otkako je ona krenula u prvi razred srednje škole. Prije dvije godine imali smo jednu veću svađu, ali osim toga uvijek smo se dobro slagali, stalno smo bili u kontaktu. Dan prije nego je nestala došla je po mene na kolodvor, otišli smo na kebab, došli kući, razgovarali pa legli u krevet”, rekao je neutješni suprug.