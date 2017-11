LIČANIN SE NAPIO RAKIJE, PRIJETIO SESTRI I ŠOGORU PA ZAPUCAO IZ PUŠKE: “Tražili su da platim više struje nego što sam potrošio’

Muškarac s područja Otočca na Općinskom sudu u Gsopiću uvjetno je kažnjen s deset mjeseci zatvora zbog nekoliko kaznenih djela.

Osuđen je jer je prije nekog vremena, nakon što se napio rakije, izvrijeđao sestru i njezinog muža s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, potom im prijetio smrću, a na koncu pucao iz vatrenog oružja po dvorištu.

“Bit ćeš ubijena prije nego što pozoveš policiju”

KAportal piše kako je muškarac najprije verbalno napao sestru. Kada mu je ona zaprijetila pozivom policiji, odbrusio joj je: “Prije ćeš biti ubijena, nego što ćeš pozvati policiju”.

Zatim se nasilnik obrušio i na njenog supruga rekavši mu: “Sa mnom ćeš imati velikih i ozbiljnih problema, nećeš se ti meni ovdje šepuriti”.



Potom je s tavana uzeo automatsku pušku iz koje je na dvorištu u zrak ispucao četiri hica. Njegova sestra i šogor zaključali su se u kuću i tamo dočekali policiju. Policajci su tijekom pretresa kod muškarca pronašli automatsku pušku i 17 komada streljiva te ga priveli.

“Sve me to iznerviralo, pa sam popio rakije…”

Sucu je objasnio zašto mu je tog dana pao mrak na oči.

“Tog jutra sestra me napala da trebam platiti struju, pa sam joj dao 500 kuna, što me uznemirilo jer me je već i prije tražila takav veći iznos za platež struje, a ja sam prema podacima s brojila smatrao da nisam toliko potrošio. Sve me to iznerviralo, pa sam popio rakije, a kasnije kad je došlo do prepirke, pod utjecajem alkohola sam to sve rekao i pucao”, priznao je Ličanin braneći se.