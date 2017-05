KRUNSKI SVJEDOK PROTIV NADANA: ‘Nudili su mi 10.000 eura za šutnju, ali taj iznos bio mi je uvredljiv. Ostavio sam vrećicu s novcem i otišao…’

Nakon što sam prekinuo poslovne odnose s Hrvatskom gospodarskom komorom jedan moj prijatelj, koji poznaje Nadana Vidoševića, predložio je da od njega tražimo novac kako bih ja svoj budući iskaz pred nekim tijelom prilagodio.

KRUNSKI SVJEDOK PROTIV VIDOŠEVIĆA O IZVLAČENJU 39 MILIJUNA KUNA: ‘Pitao sam: ‘Kud ćemo s tolikim parama?… Rekli su mi da šef o svemu brine’

Nekoliko dana kasnije zvao me Davor Komerički i rekao da je šef poludio i da prekida sve poslove s nama. Poručio mi je i da će šef preuzeti hendlanje mene. Tijekom ljeta 2011. godine netko me tražio da se nađemo na Trgu bana Jelačića i donio mi deset tisuća eura. Uz to mi je rekao da će šef dalje rješavati. Međutim, ja sam na umu imao neku drugu cifru i tih deset tisuća eura smatrao sam uvredljivim. Zato sam vrećicu s novcem ostavio u Gradskoj kavani i otišao.

Lažne fakture bile su paravan za isplate

Nakon što sam taj novac odbio, između mene i HGK-a nije više bilo komunikacije, prisjetio se danas u svom iskazu Igor Premilovac, vlasnik tvrtke Remorker preko koje je iz Hrvatske gospodarske komore izvučeno 36 milijuna kuna.



Premilovac je svjedočio na nastavku suđenja bivšem predsjedniku HGK-a Nadanu Vidoševiću i suoptuženima za plaćanje lažnih faktura za priredbe što ih je komora organizirala. To je godinama bio način izvlačenja sredstava iz te institucije, rekao je još jučer na početku svog svjedočenja Premilovac. Marketinškog stručnjaka Davora Komeričkog imenovao je kao osobu koja mu je predložila da se uključi u to. Danas su mu predočeni svi sumnjivi ugovori, a on je pred sudskim vijećem potvrdio da su u pitanju ugovori za nepostojeće poslove koji su bili samo paravan za milijunske isplate. Tvrdio je da ne zna na koga je Komerički mislio kada je rekao ‘šef’.

Porezna uprava počela provjere u HGK-u

‘Kada je krenuo porezni nadzor u HGK-u, Vidoševićeva suradnica Zdenka Peternel i Komerički inicirali su češće sastanke na kojima smo provjeravali ima li uz te ugovore dovoljno dokumentacije koja potkrepljuje isplaćene iznose’, izjavio je Premilovac.

Priznao je da mu je traženje novca od Vidoševića u zamjenu za šutnju predložio poznanik kojeg je upoznao 2007. godine i bili su u relativno dobrim odnosima.

‘Međutim, radilo se o prevarantu koji je osim mene prevario i mnoge znane Hrvate. Ja sam mu se odlučio povjeriti i ispričati mu sve o svom odnosu s HGK-om. On mi je rekao da poznaje Vidoševića i dao mi njegov broj mobitela. Ja sam, međutim, taj broj iskoristio za nešto drugo. Nakon što sam odbio onih deset tisuća eura između mene i Zdenke Peternel nije više bilo kontakata’, rekao je Premilovac.

Anonimna pisma za Vidoševića i Peternel

No, 2012. godine odlučio je ipak stupiti u kontakt s Vidoševićem, pa je i njemu i Zdenki Peternel slao anonimna pisma i objašnjavao im ozbiljnost situacije, te predlagao sastanak ne bi li postigli dogovor. Ništa se, međutim, nije dogodilo.

‘U tom razdoblju ludila na sva moguće načine pokušavao sam doći do njih, jer sam mislio da je to važno za rješavanje situacije. Jednom sam čak iz internet kafića s računala poslao poruku na četiri adrese, a kako je na tom računalu bio otvoren nečiji mail ispalo je da ih je ta osoba poslala. No, uopće ne znam o kome se radilo’, prisjetio se Premilovac koji je samo jednom u životu sreo Vidoševića i to na velikom okupljanju u HGK-u gdje je bilo više od 300 ljudi.