KRUNSKI SVJEDOK PROTIV NADANA O IZVLAČENJU 39 MILIJUNA KUNA: ‘Bilo mi je čudno da on ne poznaje gospodina ’10 posto’…’

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Nadanu Vidoševiću za aferu Remorker, odnosno za izvlačenje 39 milijuna kuna iz Hrvatske gospodarske komore. Na današnjem ročištu ispitan je jedan od krunskih svjedoka u aferi Remorker, Davor Komerički.

‘Nadan Vidošević tražio me krajem 2006. godine da mu pomognem na neki način oprati novac za njega. Nakon što sam ga odbio, tražio me da ga povežem s nekim tko to može učiniti. Uzvratio sam mu da je čudno što već ne poznaje gospodina 10 posto, Igora Premilovca iz tvrtke Remorker’, rekao je marketinški stručnjak Davor Komerički, drugi ključni svjedok u procesu u kojem se Nadanu Vidoševiću bivšem šefu Hrvatske gospodarske komore optuženom da je sa suradnicima izvukao 39 milijuna kuna iz HGK.

KRUNSKI SVJEDOK PROTIV NADANA: ‘Nudili su mi 10.000 eura za šutnju, ali taj iznos bio mi je uvredljiv. Ostavio sam vrećicu s novcem i otišao…’



Nakon što ga je povezao s Premilovcem, Komeričkom je Vidošević rekao da će njihovu operativu voditi Zdenka Peternel, njegova tadašnja desna ruka.

‘Rekao mi je da mu je jedino bitno da se donese nazad ono što je HGK isplatila’, prisjetio je Komerički, uz Premilovca drugi ključni svjedok, riječi Nadana Vidoševića.

Opisao je da je izvlačenje novca trajalo od 2006. do 2011. godine kada je Prezna uprava upala u Premilovčeve tvrtke.

Komerički je za HGK među ostalim radio kampanje Kupujmo hrvatsko, Be CROative, Fine vine Croatia, te produkciju Zlatne kune.

Komerički se, kao i Premilovac, nagodio s USKOK-om, priznavši krivnju za svoju ulogu u izvlačenju novca iz HGK. Dobio je za to godinu dana rada za opće dobro.

Premilovac je na sudu izjavio da mu je Komerički davao smjernice za izdavanje faktura Komori na osnovu kojih ze izvlačio novac. To su, kako je rekao, bili dodatni poslovi u određenim kampanjama, koji zapravo nisu određeni, al su naplaćeni.