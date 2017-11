‘KRŠIMO ZAKON? NEMA VEZE!’: Direktor HEP-a osuđen zbog šokantne snimke na kojoj traži zapošljavanje preko veze

Radom za opće dobro kažnjen je Ivica Martinek, donedavni direktor HEP-Toplinarstva koji je danas na sudu priznao krivnju za intervencije tijekom natječaja za posao u toj tvrtki.

Martinek se nagodio s USKOK-om, te je ovaj slučaj koji je nedavno isplivao u javnost brzo okončan.

Gurao svog kandidata za posao

Martinek je prokazan kada je u medijima objavljena snimka razgovora na kojoj traži protekciju za jednog kandidata.

USKOK OPTUŽIO BIVŠEG ŠEFA u HEP-u KOJI JE NA ŠOKANTNOJ SNIMCI TRAŽIO ZAPOŠLJAVANJE PREKO VEZE: ‘Kršimo zakon? Nema veze, nije prvi put’



Od Marija Marjanovića, direktora Pogona posebne toplane i člana komisije za zapošljavanje, tražio je da na radno mjesto tehničara u pogonu u Sisku, bude zaposlen njemu blizak kandidat.

Ignorirao upozorenja komisije

Kad ga je Marjanović upozorio da se time krši Zakon o pravima hrvatskih branitelja, te da kandidat koji je nezaposleni hrvatski branitelj ima prednost, Martinek mu je uzvratio da unatoč svemu mora napraviti ono što mu on kaže. Dodao je kako nema veze što se krši zakon, te da to nije prvi takav slučaj.

Tražio je i da se njegovom kandidatu dostave pitanja i odgovori kako bi se pripremio i ostvario prednost pred drugim sudionicima natječaja. Martinek je i to ignorirao.

Natječaj je nastavljen, ali Martinek je ponovno od članova komisije tražio da zaposle njegovog čovjeka. Čak im je lagao da je riječ o nećaku predsjednika uprave HEP-a. Poručio im je da će učiniti sve ne bi li zaposlio svog kandidata.

Snimka Martinekova razgovora

S obzirom na to da je u javnosti objavljena snimka na kojoj se jasno čuje kako ga nije briga što će u natječaju kršiti zakon, Martineku je ostalo jedino da prizna krivnju i nagodi se za kaznu. Osuđen je na deset mjeseci zatvora, no to je zamijenjeno radom za opće dobro. Morat će platiti i dvije tisuće kuna sudskih troškova.

Šokantnu snimku s Martinekovim riječima možete poslušati OVDJE.