KRISTINA MU JE REKLA DA JE TRUDNA S DRUGIM, A ON JU JE DIVLJAČKI IZBO 88 PUTA: ‘Imao je zabranu prilaska 300 metara i nikome ništa’

Gotovo godinu dana nakon što je bivšoj djevojci zadao 90 ozljeda nožem, Davidu Komšiću počinje suđenje za ubojstvo Kristine Krupljan.

David Komšić, mladić koji je brutalno usmrtio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan u četvrtak sjeda na optuženičku klupu. Na teret mu se stavlja teško ubojstvo iz niskih pobuda počinjeno na okrutan način.

Prema optužnici, Komšić je 18-godišnji Kristinu usmrtio po povratku iz noćnog izlaska 22. veljače prošle godine. Kristina je Davidu, navodno, rekla kako s njime više ne želi imati nikakav kontakt te da je trudna i u vezi s drugim muškarcem. Komšić ju je potom pritisnuo uz sjedalo kako se ne bi mogla micati i potom joj zadao 88 ozljeda zbog kojih je nesretna djevojka iskrvarila u autu.

Pobjegao je s mjesta ubojstva, no ubrzo se pojavio u policijskoj postali i priznao što je učinio Kristini u automobilu koji je bio parkiran pred njenom zgradom. Za ovako teško ubojstvo naš Kazneni zakon predviđa kaznu do 40 godina zatvora.



Psihički problemi

Tijekom istrage isplivao je podatak da mladi Komšić ima problema s psihičkim zdravljem, no unatoč tome vještaci su utvrdili kako tijekom napada na Kristinu nije bio neubrojiv, no da je bio ‘sužene svijesti’.

Kristina, kako se doznalo, Komšića prijavljivala policiji u nekoliko navrata. Tako ju je, samo tri mjeseca prije brutalnog ubojstva, zaskočio na ulici i pretukao jer je prekinula s njim. Uz pomoć prijatelja presreo je automobil u kojem se ona nalazila. Kristina se zaključala u vozilo, no on je počeo vikati i psovati nakon čega je razbio prozor i pokušao ju izvući kroz njega da bi potom udarao njenom glavom u upravljač.

Kristina je mobitelom pokušala pozvati pomoć no on ju je ponovno udario i istrgnuo joj mobitel iz ruke.

Majka se boji da ga neće stići kazna

Iako ga je učestalo prijavljivala Kristina Krupljan je, kako se moglo doznati nakon ubojstva, i povlačila te prijave, te mijenjala iskaze. David Komšić skončao je njen život samo nekoliko sati nakon što je svjedočila protiv njega upravo o ovom incidentu.

Kristinina majka, Vesna Krupljan, strahuje da će se ubojica njene kćeri izvući nekažnjeno jer će se braniti neubrojivošću. U jednom je intervjuu rekla kako je Komšićeva oca vidjela u kafiću s jednim inspektorom iz 4. policijske postaje.

‘Već je sve tu okolo bilo puno policije i rekli su mi samo da mi je kćer ubijena, ja sam odmah rekla da je to napravio David Komšić jer sam ga četiri puta prijavljivala, imao je zabranu prilaska 300 metara, a on meni tu pred zgradom i nikome ništa. I ja sam mislila da je ona ubijena s pištoljem, ali kad su okolo dolazili susjedi već je to bilo na internetu da je ubijena s nožem’, rekla je Kristinina mama Vesna za RTL-ovu Potragu.

‘Poslije sam čula kad je to napravio da nije otišao odmah doma nego si je nazvao prijatelja na Ferenčici i otišao je k njemu doma. Kod prijatelja se je istuširao, presvukao se i onda ga je njegova sestrična odvela doma i onda ga je tata odveo na policiju’, dodala je Vesna koja kaže kako je, iako ne vjeruje da će Komšić odgovarati za svoj zločin, spremna ići dokle god treba da istjera pravdu za svoju tragično ubijenu kćer.