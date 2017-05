KONTROVERZNI PODUZETNIK TRAŽI OD OPERATERA 1,4 MILIJUNA EURA: ‘Uništili su mi biznis, trebao sam prodati Aston Martina i još 9 automobila’

Dok sam bio na poslovnom putu u inozemstvu Hrvatski Telekom isključio mi je mobilnu liniju. Zbog toga mi je propao posao vrijedan gotovo 1,4 milijuna eura, te želim da mi sada taj novac vrate.

‘Ja se već 20 godina bavim trgovinom skupim automobilima i trebao sam sklopiti posao s kupcem iz Njemačke Rudolfom Gärtnerom. Planirao je kupiti luksuzni automobil Aston Martin DBS, ali sam mu planirao prodati još devet vozila. Isporuka je trebala biti realizirana u Milanu gdje mi je trebao isplatiti ostatak kupoprodajne cijene i kapare po drugom ugovoru. No kada sam s poslovnim partnerom stigao u Milano shvatio sam da mi je mobilna linija isključena.

Kupac raskinuo ugovor

Nisam mogao ni zvati ni slati poruke, a nije radio ni roaming. U tri navrata sam zvao Službu za korisnike koja me tražila da podmirim dugo iz prošlog mjeseca. Rekli su mi da, ukoliko to učinim do 20 sati, mogu uključiti moj broj iduće jutra. Iako sam to i napravio nisu mi uključili liniju, pa me kupac nije mogao kontaktirati. Zbog toga sam se neobavljenog posla vratio u Hrvatsku, jer nisam imao njegov broj mobitela da ga nazovem.

Telefon mi je uključen tek idućeg jutra oko 11 sati. Budući da je moj kupac zbog toga tražio raskid ugovora i povrat kapare, te isplatu penala od 300 tisuća eura, a izgubio sam i 1.133.563 eura očekivane zarade, tražim da mi Hrvatski Telekom, koji je sve to uzrokovao, nadoknadi štetu’, napisao je u tužbi Enes Jušić kontroverzni privatni poduzetnik iz Viškova.



Odgovor HT-a: Nismo mi krivi

No iz HT-a odgovaraju kako njegov zahtjev nije osnovan jer je prilikom sklapanja ugovora bio upozoren da mu se mobilna linija može isključiti ukoliko mu mjesečna potrošnja prijeđe uobičajeni iznos. To je procedura propisana kako bi se korisnici zaštitili od zlouporaba. Na vrijeme mu je poslan i SMS upozorenja. Nakon što je iznos potrošnje podmire ograničenje mu je deaktivirano.

‘Naš korisnik uopće nije dokazao da je pretrpio štetu i potpuno je nevjerojatno da nije imao kontakt osobe s kojom je planirao posao vrijedan 4,4 milijuna eura. Nije životno da bi se tako vrijedan ugovor raskidao samo zato što je jednoj strani mobitel bio isključen na manje od 16 sati. Indikativno je da je prodaja automobila propala zato što se jedan poslovni partner nije pojavio na dogovorenom sastanku’, naveli su iz HT-a.

Jušić je na sudu objasnio da mu je kupac Aston Martina, dok su dogovarali sastanak u Milanu, rekao kako neće koristiti svoj službeni mobitel, već će ga kontaktirati sa svog privatnog broja.

Nije mogao nazvati kupca

‘Nisam smatrao da je potrebno da ga tada tražim i taj privatni broj, jer smo dogovorili da čekam njegov poziv u Milanu. Ne bi bilo ni pristojno da ga tražim privatni broj kad mi ga već sam nije dao. Ja se prodajom automobila bavim već 15 godina i uvijek sam dogovarao susrete u nekom od europskih ili svjetskih gradova. No, tek kada bi došao tamo uslijedilo bi definiranje točnog vremena sastanka. Kada sam, čekajući poziv u Milanu, primjetio da me nitko ne zove, pokušao sam ja nazvati no nije bi uspjelo. Iz Službe za korisnike HT-a rekli su mi da mi je linija blokirana jer sam napravio trošak od 2.300 kuna, a pretplata je iznosila 300 kuna. Zato su mu isključili liniju jer su mislili da je u pitanju zlouporaba’, rekao je na sudu Jušić.

I njegov kupac Rudolf Gärtner posvjedočio je kako u Milanu nije mogao stupiti u kontakt s Jušićem. Mislio je da je ostao bez svojih 50 tisuća eura kapare što mu ih je dao za kupnju Aston Martina.

Tko je kriv za propali biznis?

‘Automobili su moj hobi i mislio sam da me prevario. U Milanu sam ostao do kasno navečer pokušavajući ga dobiti na telefon. Nakon toga sam otputovao u Francusku. Tek idući dan mi se javio i rekao mi što se dogodilo. Nisam mu vjerovao jer sam bio jako ljut. Odlučio sam raskinuti sve ugovore, a Jušić se trudio da mi sav novac vrati. Uporno je ponavljao da on za isključenje mobitela nije kriv i da nije mogao ništa napraviti’, opisao je svjedok.

Međutim, njegovim riječima sud nije povjerovao jer nije bilo logično da o vrijednoj poslovnoj suradnji nisu imali ovjeren nikakav ugovor. Zato je nepravomoćnom presudom Jušićev zahtjev odbijen, no on je na nju uložio žalbu očito odlučan da dokaže kako mu je HT uništio unosan biznis.