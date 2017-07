KONAČNO UHVAĆEN MANIJAK KOJI JE SILOVAO PO N. ZAGREBU: Okrutni mladić ima tek 19 godina

Manijak ima tek 19 godina a policija ga sumnjiči za najmanje dva silovanja na području Novog Zagreba. Napadao je rano ujutro, a žrtve slijedio do mjesta na kojem bi ih brutalno silovao. Psihološki profili silovatelja i inače pokazuju kako traže dominaciju i napadaju blizu mjesta stanovanja.

Mladić, kojeg je policija kazneno prijavila zbog prisile na spolni odnos, a sumnjiče ga za još nekoliko silovanja na području Novog Zagreba još od lipnja prošle godine, 18. ožujka malo prije sedam sati vozio ZET-ovim autobusom. Među putnicima primijetio je 21-godišnjakinju. Kad je izišla u zagrebačkoj Sloboštini, krenuo je za njom i slijedio je do kafića u kojemu je radila. Otključala je kafić, a on je zatražio da ga pusti i da mu skuha kavu. Prvo se nećkala, no onda ga je ipak pustila u kafić. Čim mu je okrenula leđa, napao je. Žrtvu je srušio na pod, a potom je brutalno silovao. Ostavio ju je da leži u nesvijesti na podu iza šanka i pobjegao.

Gostima koji su od sedam sati počeli pristizati u kafić bilo je neobično da je kafić otvoren a da nigdje nema konobarice. Pronašli su ju slomljenu i razbijenu te pozvali Hitnu pomoć i policiju. Djevojku su prevezli u bolnicu, gdje su utvrdili da je teško ozlijeđena i silovana te su uzeli uzorak za analizu, kako bi imali za usporedbu nakon što pronađu sumnjivca.

Djevojka, kako doznaje 24sata, nije iz Zagreba i u kafiću je tek kratko radila, nakon oporavka je dala otkaz i vratila se kući. Istražitelji su se odmah bacili u potragu za silovateljem. S jedne od nadzornih kamera uspjeli su skinuti koliko-toliko dobru snimku, a u interesu istrage o događaju nisu izvijestili kako silovatelj ne bi znao da su mu na tragu.



Na Laništu silovao maloljetnicu

Prema načinu izvršenja djela i opisu koji im je dala žrtva, te snimci koju su imali, sumnjali su da je riječ o počinitelju koji je unazad godinu dana izvršio još nekoliko istovrsnih kaznenih djela. Među njima je i silovanje maloljetnice (17) u pothodniku ispod rotora na zagrebačkom Laništu iz lipnja prošle godine. Iako za ovo silovanje kriminalističko istraživanje službeno još traje, te za njega još nije podnesena kaznena prijava protiv 19-godišnjaka, neslužbeno se doznaje kako je upravo on glavni osumnjičeni i za ovaj slučaj. I u tom slučaju silovatelj je žrtvu pratio dok se vraćala kući.

U jednom od ukupno osam pothodnika na tom dijelu, koji su noću obično pusti i prazni, napao ju je i rukama joj obuhvatio vrat. Počeo ju je daviti i djevojka je ostajala bez zraka. Zapomagala je, na što je silovatelj postao još grublji i uporniji, kao da ga je njezino protivljenje uzbuđivalo. Srušio ju je na tlo i nastavio daviti.

“Ubit ću te ako budeš vikala” zaprijetio je i nastavio maltretirati bespomoćnu žrtvu. Stiskao ju je uz tlo, zbog čega je imala mnoge ogrebotine po tijelu. Izmučenu i izudaranu, prisilio ju je na spolni odnos.

Nakon zlostavljanja pobjegao je u nepoznatom smjeru ostavivši djevojku uplakanu i šokiranu. Ipak, nekako je uspjela pozvati pomoć. Odmah su prikupili sve tragove s mjesta događaja, a potom i snimke videonadzora sa svih objekata u blizini. Snimka videonadzora bila je jedan od glavnih tragova pomoću kojega su istražitelji uspjeli na kraju identificirati mladića, a potom ga i uhititi.

U slučaju na Laništu policija još prikuplja dokaze protiv mladića, zbog čega ga nisu još kazneno prijavili i za drugi slučaj.

Ako mu dokažu krivnju, prijeti mu kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. On se od početka srpnja nalazi u istražnom zatvoru koji mu je odredio istražni sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici zbog opasnosti od ponavljanja djela. Neovisno o tome hoće li ga policija prijaviti i zbog napada na Laništu, dok se nalazi u pritvoru za jedno djelo, ne mogu mu odrediti pritvor i za drugo.

Silovatelji traže dominaciju

Silovatelji se razlikuju po motivima, očekivanjima i pretpostavkama, no istraživači su otkrili kako su neke karakteristike zajedničke većini seksualnih predatora.

Istraživanje provedeno u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče na 22 počinitelja silovanja, kojima je određena sigurnosna mjera obveznog liječenja, pokazalo je da su uglavnom slabijeg obrazovanja i nižih primanja. Njih čak 50 posto imalo je završenu tek osnovnu školu, a dio ih nije završio čak ni to. Oko 60 posto ih je konzumiralo alkohol, dok je gotovo polovica bila ovisna o njemu.

Svi su bili muškarci u dobi do 49 godina. Gotovo polovica počinitelja imala je narušene obiteljske odnose, a prije silovanja većina ih je počinila druga kaznena djela. Osobito važnim pokazao se njihov odnos s majkom. Majke silovatelja opisane su kao one koje zanemaruju, pretjerano dominiraju, kažnjavaju, pretjerano zaštićuju, a povrh toga su i zavodničke. Otac se obično opisuje kao isključen, odsutan, na udaljenosti ili pasivan, povremeno okrutno kažnjavajući. Mnoge silovatelje ozbiljno je kažnjavala dominirajuća, sadistička majka. Njihovi očevi, ako su bili prisutni, nisu djetetu pružali potrebnu podršku. Stoga silovateljeva mržnja prema ženama vrlo često proizlazi iz boli koju mu je nanijela neka žena u djetinjstvu, obično majka. Tijekom djetinjstva često pokazuju neke oblike neprilagođenosti, poput tučnjava, provala bijesa, bježanja iz škole ili krađa.

U jednoj studiji o silovateljima u Kaliforniji, većina ih je priznala kako su tražili moć i dominaciju nad žrtvom. Silovanje su isplanirali, odnosno planirali su imati spolni odnos, a žrtvu su naknadno izabrali. Istraživanje je pokazalo i kako silovatelji obično napadaju u blizini svojega prebivališta. U čak 90 posto slučajeva silovatelj je žrtvi prišao unutar 16 kilometara od mjesta stanovanja.