UBOJICA I NJEGOVA MAJKA RASPLAKALI SE U SUDNICI: ‘Moj sin nije monstrum, Kristina mi je bila kao kći, a David ju je volio i obožavao’

‘Moj sin nije monstrum, on nije mogao planirati ubojstvo’, kazala je između ostalog majka Davida Komšića svjedočeći danas u nastavku suđenja.

Danas je nastavljen proces Davidu Komšiću optuženom da je 22. veljače prošle godine brutalno ubio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan.

OBITELJ DAVIDA KOMŠIĆA: ‘Učinio je to što je učinio i zbog toga mora odgovarati, ali velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora’

Pognute glave mladić je slušao iskaz svoje majke Olivere Komšić, koja je opisala svog najmlađeg sina i dvije starije kćeri s kojima je prije devet godina doselila iz Kiseljaka.



MAJKA DIVLJAČKI IZBODENE KRISTINE NAKON SUĐENJA OTKRILA: ‘Odvjetnik me prevario i uzeo dio novca za smrt moje kćeri’

‘Sve je bilo ok, dok mi Kristina prije par godina nije rekla da je napravila abortus’

“David je ovdje krenuo u osmi razred. Upoznao je tu i Kristinu. Najprije je to bila dječja ljubav, a onda je prešlo u nešto ozbiljnije. Kristina je bila kao moje dijete, družila se s nama, bila je kao dio obitelji.

Sve je bilo ok, dok mi prije par godina nije rekla da je napravila abortus. Tražila je da David to plati, ali sam ja podmirila trošak. Njemu sam kasnije to odbila od dnevnica.

Kad se drugi put dogodila trudnoća rekla mi je da je to sve samo priča za Davida. Time je poljuljala moje povjerenje. Počele su ljubomore. Ali moj sin nije monstrum, on nije mogao planirati ubojstvo. Svaki dan prva i zadnja misao mi je Kristinina majka”, rekla je okrivljenikova majka.

“Osjećam veliku krivnju što ranije nisam prišla toj gospođi. Jer Kristina je često prijavljivala Davida, ali je uvijek povlačila iskaz. Kad je David dobio zabranu pristupa sama je dolazila k nama. Ne vjerujem da ju je David toliko ozljeđivao, nekad se i sama ozljeđivala. Vjerujem da meni nije teže nego Vesni. Moja ruka će joj uvijek biti pružena”, rekla je jecajući Komšićeva majka.

Slušajući majčine riječi i mladić je zaplakao.

SVJEDOCI NA SUĐENJU DAVIDU KOMŠIĆU: ‘Branio joj je da nosi haljine ljeti i često ju je tukao, a nakon ubojstva se tresao i povraćao’

ŠOK NA POČETKU SUĐENJA ZA STRAVIČAN ZLOČIN: Komšić se smije i zijeva u sudnici, svjedoci opisali kako se ponašao nakon ubojstva

‘Kristina ga je stalno prijavljivala policiji’

David je bio kao svaki običan dječak, ni po čemu se nije isticao, tvrdi njegova majka. Volio je sport, dok mu učenje baš nije išlo pa je radio s ocem u kafiću.

“S Kristinom je provodio puno vremena. Previše po mom mišljenju. Ja sam ih pokušavala malo razdvojiti, al nisam uspjela. Kristina je došla sama za nama na more, vozila je u starom autu bez klime 450 kilometara. Ni majka joj to nije znala.

Moj David je volio Kristinu, obožavao ju je čak. Mislim da ne bi mogli biti četiri godine zajedno da je bilo toliko nasilja u vezi. Svaka njihova svađa trajala je dva dana.

A Kristina ga je stalno prijavljivala policiji. Jednom je s prijateljima bio u kući kada je Kristina došla, a on ju nije pustio da uđe, pa je odmah zvala policiju”, nastavila je svjedočiti okrivljenikova majka koja je na pitanje sutkinje odgovorila da joj se sin povjeravao, no ne u potpunosti. Otvoreniji je bio s ocem

S Kristinom, kaže, nije toliko razgovarala, ker ju je ova uglavnom tražila novac. “Govorila je da će ona sama riješiti probleme s Davidom”, dodala je Olivera Komšić.

Na dan ubojstva

“Taj dan David je izašao oko sedam sati navečer. A kasnije je nećakinja došla i rekla da je David loše i da mu treba čaša vode. Kad sam vidjela Davida, on je plakao i povraćao. Ništa mi nije bilo jasno. Tražio je da zovemo Hitnu i spominjao je Kristinu”, kroz suze se prisjećala Komšićeva majka dodajući da je njezin suprug odvezao sina na policiju.