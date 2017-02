KOBNO POLUKRUŽNO OKRETANJE? Automobil se survao s riječkog lukobrana u more, vozač se utopio u dubokoj vodi

U riječkoj kuci sinoć je došlo do velike tragedije, kada je s riječkog lukobrana u more pao automobil marke Citroen Xantia. Vozač se utopio u dubokom moru, piše Novi list.

More je na tom mjestu duboko oko 20 metara. Aumobil sa stradalim izvučen je oko 19:30 sati, dva sata nakon što se dogodila nesreća. U akciji izvlačenja ključnu su ulogu imali vatrogasci-ronioci iz njihovih redova te kran vatrogasnog vozila.

Identitet stradalog sinoć se još provjeravao, no postoje čvrste naznake o kome se radi. Za njega je kobno bilo polukružno okretanje, no to je zasad ipak tek pretpostavka.



‘Čuo sam da je na autu bio i jedan prozor otvoren kada se survao u more. Vjerojatno je i to imalo utjecaja da na kraju posljedice budu ovakve kakve jesu’, rekao je jedan od ribara.

Od okupljenih se sinoć moglo čuti kako je u načelu na početku lukobrana rampa spuštena, zbog čega se može baš bilo tko doći vozilom do mjesta gdje se dogodila nesreća, piše Novi list.