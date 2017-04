RIJEČKI KIRURG OPTUŽEN ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: ‘Žrtva sam urote, a kolegicu koja me optužila nisam zlostavljao ja već…’

Riječki kirurg kojeg je 34-godišnja kolegica optužila za seksualno zlostavljanje, a prijavila ga je i jedna studentica, odbacuje optužbe. Tvrdi kako je riječ o uroti te ističe da mu je sve namješteno.

“Cijela ova priča je namještena. Linčovan sam, etiketiran. I zato želim javnu rehabilitaciju. Želim da se zna da mi je sve ovo namješteno. Spreman sam na poligraf, nema zabranjenih pitanja, a imam samo jedan uvjet: neka se pozovu svi oni koji su mi ovo namjestili”, kaže riječki kirurg koji tvrdi da je žrtva urote, a kojeg je mlada kirurginja u siječnju ove godine optužila da ju je dva puta prisilio na seksualni odnos. Riječ je o 34-godišnjoj specijalizantici kirurgije koja je uz tog liječnika DORH-u prijavila i jednog njegovog starijeg kolegu koji je od nje, kako je kazala, tražio oralno zadovoljavanje u šest navrata.

Riječkog kirurga koji je trenutačno na bolovanju, a koji je za Novi list odlučio progovoriti o slučaju, u međuvremenu je i jedna studentica Medicinskog fakulteta optužila za spolno uznemiravanje tijekom nastave. Nakon svega toga udaljen je s Fakulteta i maknut s mjesta pročelnika odjela unutar sustava KBC-a.



“Prijava studentice protiv mene nije nigdje urudžbirana, osobno ju je sastavio predsjednik Etičkog povjerenstva. Na temelju takve lažirane prijave pokrenuo je postupak protiv mene i to tako da nije saslušao drugu stranu, a o postupku navodno vođenom pred tim Povjerenstvom nema potpisanih zapisnika, nema izjava, nema zaključaka, stavovi članova se naknadno usuglašavaju mailom, iako se dobro zna da se odluke mogu donositi jedino na sjednici većinom glasova”, priča kirurg dodajući kako su napadi na njega, a posebice onaj vezan uz Fakultet najvećim dijelom motivirani bolesnom ambicijom bivše pročelnice odjela na kojem je radio da ga smijeni kako bi se ona vratila na svoje mjesto.

Dio napada na njega motiviran je, dodaje, i činjenicom da navodna žrtva seksualnog zlostavljanja, sada 34-godišnja liječnica koja trenutačno živi u Irskoj, želi iznuditi novac već postavljenim zahtjevom za naknadom štete, a u što je uključen i njezin otac. Razloge napada na sebe prepoznaje i u nedavnom izboru rektora Sveučilišta u Rijeci. Neki su kandidati, tvrdi, u njegovu slučaju našli priliku da se reklamiraju. Zbog svih ovih razloga koje je naveo, na određeni način ispada kako je uvjeren da postoji urota kojom ga se želi gotovo pa eliminirati iz riječkog bolničkog i medicinskog sustava.

Upravo paralelno s izborima za rektora Sveučilišta, i neposredno nakon što je mlada kirurginja javno iznijela svoju priču o silovanjima i seksualnim zlostavljanjima u KBC-u, kirurg kaže kako njegova jedina protukandidatkinja u postupku izbora za pročelnika odjela, protivno odredbama o tajnosti postupka koristi tajne podatke iz predmeta s oznakom tajnosti i iznosi ih najprije pred osobljem bolnice, a kasnije ih dostavlja Odboru za zdravstvo pri Saboru RH, ravnatelju KBC-a, Etičkom povjerenstvu KBC-a (EPKBC) u namjeri da prisili navedena tijela da promijene Odluku o njegovu imenovanju.

Postupak tajan samo za njega

Kirurg također tvrdi kako je cijeli postupak koji Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta vodi protiv njega i tajan isključivo za njega. U međuvremenu se, ističe, više ne pojavljuje studentica koja ga je prijavila kako bi svoje optužbe potvrdila niti tko spominje medicinsku sestru koja sve negira, ali se ne prihvaća niti njegova obrana. Stoga sve slučajeve smatra izrežiranima. Posebice zato što njegova protukandidatkinja traži njegovo razrješenje s mjesta pročelnika Odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju.

“S obzirom na to da je jedan od uvjeta za imenovanje na mjesto pročelnika odjela KBC-a između ostalog i rad u nastavi na Medicinskom fakultetu, kroz odluku o zabrani održavanja nastave na Medicinskom fakultetu koju je donio predsjednik EPMF-a, očigledno me se željelo eliminirati. Jednim takvim unaprijed smišljenim potezom su mi sve uskratili”, priča kirurg dodajući kako se radi o jakoj spregi “bivše pročelnice odjela koji je on vodio, dekana Medicinskog fakulteta, EPMF-a, vrha KBC-a te 34-godišnje specijalizantice koja tvrdi da ju je seksualno zlostavljao.”

Uglavnom, sredinom prosinca napisano je, kaže, nekakvo izvješće EPMF-a kojim je dekanu Medicinskog fakulteta sugerirano da ga ukloni s nastave, što je dekan i učinio. Prema njegovu mišljenju, izvješće je kasnije krivotvoreno, pa je sredinom siječnja izrađeno novo koje opet nisu izglasali članovi EPMF-a, već samo predsjednik, a tajnica fakulteta samo uredila.

Žalio se, no nema odgovora

“U vrijeme kandidature i izbora za rektora Sveučilišta, takve nezakonite radnje predsjednika EPMF-a, kao jednog od glavnih kandidata za tu funkciju, nitko nije htio sankcionirati, kao niti radnje dekana Medicinskog fakulteta čija se žena također kandidirala za rektora. Dekan je poslušno izvršio sankciju mog uklanjanja iz nastave, naloženu od predsjednika EPMF-a, a prije donošenja bilo kakve odluke. Krivotvorenjem Izvješća predsjednik EPMF-a prikrio je svoje nezakonite radnje, a dekan kreće s lažnim izjavama da je takvu odluku zabrane rada u nastavi kirurgu koji drži nastavu posljednjih deset godina, donio “ne samo iz razloga što je u tijeku postupak pred Etičkim povjerenstvom i treba pričekati odluku, već i iz razloga što nije predložen u Plan vanjske suradnje za akademsku godinu 2016./17., te da nema sklopljen ugovor s fakultetom na temelju kojeg može održavati nastavu”, priča ističući kako ugovori ionako ne postoje, a u planu je sve vidljivo.

Njegova odvjetnica žalila se na nezakonitosti, ali odgovor na sve do danas nije dobio. Kaznenu prijavu protiv dekana i predsjednika Etičkog povjerenstva, Općinsko državno odvjetništvo je ekspresno odbacilo, tako da ih nije niti pročitalo, nije ih niti saslušalo…

Nakon svega, tvrdi, smijenili su ga i s mjesta šefa Odjela čemu je, kako tvrdi, pridonijela i “izmišljena prijava studentice i opomene iz 2014.” od kojih mu nisu ni dali da se brani. Žalio se Upravnom vijeću, no to do danas nije riješeno, ali i tu, ističe, ima nepravilnosti.

“Moj najveći zločin je taj što sam sve postigao isključivo svojim radom i za to nikome nisam dužan. Samim time nisam podložan nikakvim utjecajima, pritiscima niti spletkama. Upravo to što sam napravio na svom odjelu, da bih pacijentima omogućio liječenje dostojno čovjeka, a ne novac namijenjen uređenju stavio u nečiji džep, moj je jedini grijeh”, priča kirurg dodajući kako ni kolegica koja je na njega “nasrnula” nije na kraju zasjela u fotelju.

Zlostavljana u djetinjstvu i ranoj mladosti

U međuvremenu se, kaže, u Odvjetništvu ispituju svjedoci zbog prijave 34-godišnjakinje za koje ističe da su lažni.

“Sve to navodna žrtva prijavljuje nakon što joj prijeti otkaz u KBC-u zbog neizvršavanja radnih obveza, kašnjenja na posao i neodgovornog odnosa prema radu. Najprije šefu Kirurgije prijavljuje samo jednog kirurga za spolno uznemiravanje, a kasnije prijavi dodaje i mene za maltretiranje i spolno uznemiravanje. Pritom traži od KBC-a da raskine sporazumno radni odnos, ali bez da plati troškove specijalizacije, traži otpremninu i plaćeni godišnji odmor, uz prijetnju da će, ako se njezini uvjeti ne ispune, tužiti KBC za naknadu štete zbog spolnog zlostavljanja. Nikada prije navodna žrtva nije spominjala bilo kakvo uznemiravanje, već to radi upravo u trenutku kada treba dobiti otkaz i platiti troškove specijalizacije”, priča kirurg dodajući kako 34-godišnjakinja pati od PTSP-a jer je zlostavljana u djetinjstvu i ranijoj mladosti, a ne u ustanovi u kojoj je radila.

“Nijedno od nadležnih tijela, a posebice Državno odvjetništvo, nije pokrenulo niti jedan postupak protiv stvarnih zlostavljača, iako je to njihova zakonska obveza. Možda državno odvjetništvo treba malo bolje procijeniti što se zapravo događalo djevojci koja je prijavila vrlo ozbiljna kaznena djela i konačno pokrenuti postupke protiv osoba koje su je stvarno zlostavljale, a to svakako nisu kirurzi protiv kojih se vodi istraga. Sama majka navodne žrtve tvrdi da tijekom svih ovih sedam do osam godina od navodne prisile na spolni odnos, njezina kći mene nikada nije spominjala na bilo koji način”, govori kirurg za Novi list dodajući kako je sve pitanje novca jer je žena koja ga optužuje pod pritiskom dugova.