KERUMOV NEĆAK OSUĐEN NA GODINU DANA ZATVORA ZBOG ŠVERCA 15 KILOGRAMA TRAVE: ‘Molim vas za razumijevanje jer ovo mi je prvi put na sudu’

Nećak bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma 28-godišnji Josip Kerum osuđen je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na godinu dana bezuvjetnog zatvora jer je prije sedam i pol mjeseci uhvaćen kako u Audiju A6 prevozi 15 kilograma marihuane.

Pred sudom je priznao krivnju što mu je uzteo kao olakotna okolnost, dok mu količina droge nije baš išla na ruku. U presudu mu je sutkinja uračunala tri mjeseca koja je dosad proveo u pritvoru.

“Molim vas za razumijevanje jer ovo mi je prvi puta da sam na sudu. Obuzeli su me strah i stres. Iskreno se kajem. Žao mi je zbog svega. I svjestan sam svoje krivice. Znate, kad sam bio mali, u dobi od 13 godina, majka mi se ubila i to je uništilo cijelu obitelj. Ostao sam sam na svijetu, a velika podrška tada bio mi je jedan moj prijatelj koji je unazad nekog vremena upao u probleme s kamatarima. Njegov je zadatak bio da u travnju od točke A do točke B odveze drogu, ali bilo ga je strah pa je zamolio mene. Nisam mu imao snage reći ne nakon činjenice da mi je kao djetetu bio velika podrška. Ne mogu vam opisat kakav mi je bio oslonac. I sad se našao u bezizlaznoj situaciji pa sam mu odlučio pomoći”, kazao je Josip Kerum dodajući kako je svjestan da si je tom odlukom uništio život.

Okaljao obraz obitelji

Mladi je Kerum također izjavio kako ga je shrvalo vrijeme koje je u pritvoru proveo s kriminalcima te je molio sutkinju da mu da blažu kaznu jer dosad niej imao poveznica s kriminalom. Pritom je izrazio nadu da svatko zaslužuje drugu priliku, piše Slobodna Dalmacija.



“Okaljao sam obraz svojoj obitelji, a ponajviše svoje pokojne majke. Svoj postupak si ne mogu oprostiti”, dodao je Kerum.

‘Strah me, ne znam u što sam se upleo’

Na upit tužiteljstva bi li njegov neimenovani prijatelj, za kojeg kaže da mu je učinio uslugu prijevoza droge ne bi li mu se odužio za pažnju iz rane mladosti, njegovu priču potvrdio u sudnici, Kerum je odbio na to odgovoriti uz obrazloženje: “Ovo je sve jako stresno za mene. Ne želim odgovarati na pitanja jer me je strah. Ne znam u što sam se upleo. Strah me svega jer nemam veze s takvim svijetom.”

Optužnica, podsjetimo, Keruma tereti da je 10. travnja ove godine u 14.20 sati kod raskrižja sesvetske Međugorske i Krasnjanske ulice, ispred kafića Bulls zatečen u autu sa 15 paketa marihuane u kojima je bilo nepunih 15 kilograma. Istragom je utvrđeno da je Kerum u ulozi dilera, travu dalje trebao preprodati na ilegalnom narko tržištu, no odakle ju je nabavio, za istražitelje je i dalje nepoznanica.